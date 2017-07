Ảnh minh họa. (Nguồn: Fortune)

Ngày 28/7, Anh đã dỡ bỏ lệnh cấm hành khách mang các thiết bị điện tử lên khoang hành khách của một số chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ sau khi tiến hành các biện pháp an ninh mới, đồng thời nhấn mạnh các lệnh hạn chế khác sẽ được xem xét trong từng trường hợp.Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Giao thông Anh Chris Grayling nêu rõ sau khi xem xét kỹ lưỡng những thay đổi được tiến hành vào tháng 3 vừa qua, cũng như qua quá trình phối hợp với các đối tác quốc tế và ngành công nghiệp về các biện pháp tăng cường an ninh, Anh đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm mang các thiết bị điện tử lên máy bay trong một số chuyến bay đến nước này.Hành khách sẽ được phép mang máy tính xách tay và các máy tính bảng trên các chuyến bay của Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Airlines) từ các sân bay Ataturk và Sabiha Gokcen của thành phố Istanbul, các chuyến bay từ Sabiha Gokcen và Izmir của hãng hàng không Pegasus Airlines.Sân bay Sabiha Gokcen là sân bay đầu tiên được hoàn toàn dỡ bỏ lệnh cấm này.Tuy nhiên, Anh sẽ giữ nguyên các biện pháp hạn chế đối với những thiết bị điện tử trên các chuyến bay khác đến từ những sân bay trên hoặc địa điểm khác của Thổ Nhĩ Kỳ, Liban, Ai Cập, Jordan, Saudi Arabia và Tunisia.Các hạn chế này sẽ được dỡ bỏ khi Chính phủ Anh thiết lập được các biện pháp an ninh phù hợp.Tháng 3 vừa qua, Anh và Mỹ đã cấm hành khách đến từ các nước Trung Đông và Bắc Phi mang các thiết bị điện tử lớn hơn điện thoại di động theo hành lý xách tay.Lệnh cấm được đưa ra do lo ngại các tổ chức khủng bố cài bom vào các thiết bị điện tử cỡ lớn như máy tính bảng và máy tính xách tay.Hiện Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm này sau khi các sân bay lớn trong khu vực đã tiến hành các biện pháp khác để tăng cường an ninh, trong đó có việc kiểm tra các thiết bị điện tử nhằm đảm bảo rằng các thiết bị này không chứa bom./.