(Nguồn: Turkish Airlines)

Ngày 28/7, hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines (THY) cho biết Chính phủ Anh đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm hành khách mang các thiết bị điện tử, trong đó có máy tính xách tay, lên khoang hành khách trên các máy bay xuất phát từ thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ có điểm đến hoặc quá cảnh tại Anh.Trong một thông báo đăng tải trên trang Twitter cá nhân, Giám đốc điều hành THY Bilal Eksi xác nhận: "Lệnh cấm laptop trên khoang hành khách các chuyến bay của THY từ sân bay Istanbul Ataturk và Sabiha Gokcen tới Anh đã được dỡ bỏ."Quyết định dỡ bỏ lệnh cấm trên được Chính phủ Anh đưa ra sau khi Mỹ hồi đầu tháng này cũng đã có một động thái tương tự.Từ tháng Ba năm nay, Mỹ đã siết chặt quy định an toàn hàng không, cấm tất cả các thiết bị điện tử kích cỡ lớn hơn điện thoại di động được mang lên khoang hành khách trong các chuyến bay thẳng đến Mỹ từ 10 sân bay ở Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Đông và Bắc Phi.Lệnh cấm trên được thực hiện sau khi giới chức tình báo Mỹ thu được thông tin các phần tử khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tìm cách chế tạo một quả bom được ngụy trang thành một thiết bị điện tử cá nhân.Với lý do tương tự, Anh cũng đưa ra lệnh cấm tương tự với những chuyến bay trực tiếp từ 6 nước trong khu vực này./.