Tòa nhà Cheesegrater. (Nguồn: standard.co.uk)

Chính phủ Anh đang đẩy mạnh các hoạt động giám sát kỹ lưỡng các dòng đầu tư đổ vào nước này từ Trung Quốc và các nước khác do quan ngại những dòng đầu tư của nước ngoài có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.Nước này sẽ theo đuổi cam kết đảm bảo kiểm soát chặt các công ty nước ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng để những công ty này không làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.Quan điểm trên của Chính phủ Anh khác với quan điểm của cựu Thủ tướng David Cameron thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư của Trung Quốc vào Anh, đánh dấu bằng chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Anh hồi năm 2015, nhằm thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng của Anh.Trong những năm gần đây, các công ty của Trung Quốc đã đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực bất động sản tại Anh, đáng kể như dự án mua lại tòa nhà Cheesegrater cao nhất ở thủ đô London trị giá hơn 1 tỷ bảng Anh hay các dự án đầu tư vào năng lượng hạt nhân, tham gia vào hoạt động cung cấp khí đốt cho các hộ gia đình Anh hay đầu tư vào câu lạc bộ golf Wentworth...Không chỉ Anh mà các nước khác ở châu Âu cũng đang tiến hành giám sát chặt chẽ các dòng đầu tư của Trung Quốc.Chính phủ Anh cho biết sẽ tiến tới giám sát chặt chẽ, hạn chế đầu tư nước ngoài theo từng lĩnh vực như năng lượng hạt nhân dân sự, viễn thông, quốc phòng và năng lượng.Một số cựu lãnh đạo cao cấp thuộc đảng Bảo thủ của nước này đã lên tiếng kêu gọi chính phủ xem xét để tiến tới thành lập cơ chế giám sát đầu tư nước ngoài tương tự như Hội đồng Xem xét đánh giá đầu tư nước ngoài (Cfius) của Mỹ.Theo những cựu quan chức trên, hoạt động đầu tư của Trung Quốc tại Anh nhìn chung là được hoan nghênh, tuy nhiên một số khoản đầu tư về lâu dài có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.Anh là một trong những nước phát triển có nền kinh tế cởi mở nhất đối với đầu tư nước ngoài trong một số lĩnh vực nhạy cảm như viễn thông và năng lượng hạt nhân phục vụ mục đích dân sự. Kể từ năm 2005 đến nay, Trung Quốc đã đầu tư 44 tỷ bảng Anh (hơn 57 tỷ USD) vào quốc gia này, trong đó riêng năm 2016 là hơn 11 tỷ bảng./.