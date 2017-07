Theo phóng viên TTXVN tại London, Chính phủ Anh vừa để ngỏ khả năng hạ thấp các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong hiệp định thương mại với Mỹ giai đoạn hậu Brexit, làm dấy lên lo ngại của dư luận Xứ sở sương mù về các loại thực phẩm nhập từ Mỹ vẫn được cho là kém an toàn như thịt gà nhúng chlor, thịt bò nuôi bằng hormone tăng trưởng và sản phẩm nông nghiệp biến đổi gen.Ngày 24/7, người phát ngôn Chính phủ Anh đã từ chối khẳng định việc tất cả các quy định hiện nay về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm vẫn sẽ được duy trì sau khi Anh rời khỏi EU.Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Thương mại Anh, ông Liam Fox, đang có chuyến thăm Mỹ hai ngày để thảo luận về hiệp định thương mại tự do song phương Anh-Mỹ.Ông này được cho là có quan điểm cởi mở đối với các loại thực phẩm nông nghiệp từ Mỹ và thậm chí còn từng tuyên bố người Mỹ đã tiêu thụ các sản phẩm trên một cách an toàn từ nhiều năm qua, trong đó có thịt gà được nhúng qua chlor.Hiện thịt gà nhúng chlor của Mỹ đang bị cấm nhập vào thị trường EU. Các nhà quản lý an toàn thực phẩm của EU lo ngại, chlor được sử dụng làm chất tẩy rửa thịt gà để khắc phục tình trạng mất vệ sinh của các trang trại và lò mổ.Người phát ngôn Chính phủ Anh cũng từ chối bình luận về khả năng Thủ tướng Anh Theresa May có lập trường giống với Bộ trưởng Thương mại Liam Fox đối với các loại thực phẩm và sản phẩm nông nghiệp của Mỹ vốn được cho là có tiêu chí an toàn thấp hơn của EU.Một số chính trị gia đối lập chỉ trích thái độ này của Chính phủ Anh, và cho rằng Chính phủ đang chấp nhận nhượng bộ trong đàm phán hiệp định thương mại tự do với Mỹ nhằm tìm cách bù đắp thiệt hại do Brexit gây ra.Những người khác thì lo ngại nếu Anh hạ thấp tiêu chí an toàn thực phẩm để cạnh tranh lại với Mỹ, các sản phẩm nông nghiệp của Anh sẽ không còn khả năng tiếp cận thị trường các nước châu Âu./.