Quang cảnh bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở London ngày 30/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP/Reuters đưa tin ngày 25/4, Công đảng đối lập ở Anh tuyên bố sẽ loại bỏ kế hoạch thương lượng của chính phủ nước này liên quan đến việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, và đảm bảo toàn bộ công dân EU ở Anh có quyền ở lại nếu đảng này giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8/6 tới.Công đảng cho rằng Thủ tướng Anh Theresa May đã làm suy yếu vị thế của nước này thông qua hành động loại bỏ London khỏi thị trường chung EU.Người phát ngôn của Công đảng về Brexit, ông Keir Starmer cho hay một chính phủ do đảng này điều hành sẽ tìm cách duy trì các lợi ích của thành viên thị trường chung.Ông nói: "Các công dân EU không chỉ đóng góp cho xã hội của chúng ta mà họ còn là xã hội của chúng ta. Do đó không nên sử dụng họ làm con bài mặc cả."Theo ông, việc không không thể đảm bảo cho 3 triệu công dân EU sinh sống tại Anh là điều đáng hổ thẹn.Ông tuyên bố chính phủ do Công đảng điều hành sẽ thực hiện được sự đảm bảo này ngay từ đầu.Cho đến nay, Thủ tướng May vẫn từ chối xoa dịu những lo ngại trong những công dân EU đang sinh sống tại Anh về các quyền trong tương lai của họ sau Brexit, mà chỉ đưa ra cam kết đảm bảo quyền lợi cho những người Anh sinh sống ở EU. Điều đó khiến nhiều người cho rằng bà dang sử dụng hàng triệu công dân EU làm con bài mặc cả trong cuộc thương lượng Brexit./.