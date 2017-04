Thủ lĩnh Công đảng đối lập của Anh, Jeremy Corbyn. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Thủ lĩnh Công đảng đối lập của Anh, Jeremy Corbyn ngày 18/4 đã lên tiếng ủng hộ quyết định của Thủ tướng Anh Theresa May về việc tiến hành bầu cử trước thời hạn vào ngày 8/6 tới, sớm hơn kế hoạch dự kiến gần 3 năm rưỡi.Trong một tuyên bố qua thư điện tử, ông Jeremy Corbyn khẳng định Công đảng sẽ ủng hộ nỗ lực của bà Theresa May để có thể tiến hành cuộc bầu cử trước thời hạn. Cam kết của ông Corbyn có ý nghĩa quan trọng để Chính phủ Anh có thể tiến hành cuộc bầu cử sớm này.Trước năm 2010, Thủ tướng Anh chỉ cần sự chấp thuận của Nữ hoàng để tổ chức bầu cử trước thời hạn. Nhưng năm 2010, Thủ tướng Anh khi đó là ông David Cameron đưa ra luật mới quy định nhiệm kỳ Quốc hội phải kéo dài đủ 5 năm và nếu muốn tiến hành bầu cử trước thời hạn, Thủ tướng Anh phải có sự chấp thuận của hai phần ba số nghị sỹ.Hiện đảng Bảo thủ của bà May chỉ chiếm đa số sít sao trong Quốc hội. Dự kiến, trong ngày 19/4, Quốc hội Anh sẽ bỏ phiếu về đề xuất của Thủ tướng May tiến hành bầu cử trước thời hạn.Ngay sau khi bà May công bố quyết định trên, giới quan sát cho rằng đảng Bảo thủ đang có nhiều lợi thế và chắc chắn sẽ giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử tới. Ông John Curtice, Giáo sư Đại học Strathclyde, dự báo đảng Bảo thủ của bà May sẽ giành được đa số phiếu tuyệt đối. Ông nhấn mạnh nước Anh cần một chính phủ chiếm đa số rõ ràng để có thể thực hiện được những cam kết liên quan đến việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU).Về phần mình, Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon cho rằng cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn tại Vương quốc Anh sẽ giúp tăng cơ hội cho xứ Scotland được lựa chọn tương lai của mình./.