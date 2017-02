Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người phụ trách đàm phán Brexit của Nghị viện châu Âu (EP) Guy Verhofstadt ngày 11/2 cho biết quan điểm của Liên minh châu Âu (EU) là trong giai đoạn chuyển tiếp, từ một thành viên đầy đủ đến khi Anh hoàn toàn rời khỏi EU, thì nước này vẫn phải tuân theo pháp luật của EU, điều đó có nghĩa là London sẽ vẫn phải thực thi mọi phán quyết của tòa án tối cao Liên minh châu Âu cho đến sau năm 2019.Điều này hoàn toàn trái ngược với quan điểm của Chính phủ Anh khi cho rằng London sẽ không phải tuân theo luật lệ của EU một khi rời khỏi khối này. Đây vốn là một trong những lý do chính khiến cử tri Anh bỏ phiếu rời EU, khi cho rằng các quy định của EU đã cản trở sự phát triển của đất nước.Ông Verhofstadt cũng tuyên bố tương lai quan hệ EU-Anh chỉ có thể được thảo luận sau khi nước này giải quyết dứt điểm về số tiền mà họ phải nộp do rời khỏi EU. Đàm phán về thỏa thuận tự do thương mại EU - Anh cũng sẽ chỉ được tiến hành trong giai đoạn chuyển tiếp Brexit.Hồi đầu tuần, Anh và EU đã đi đến nhất trí Anh sẽ trả 57 tỷ euro (49 tỷ bảng) cho việc rời EU, mặc dù trước đó Pháp và Đức đề nghị con số 70 tỷ euro. Ông Verhofstadt đồng thời cũng cảnh báo EU không chấp nhận việc Anh lấy vấn đề quốc phòng và an ninh ra "mặc cả" trong các cuộc đàm phán Brexit.Thỏa thuận cho phép khu tài chính London có thể tiếp tục hoạt động tự do trong châu Âu như hiện nay dự kiến cũng sẽ được bàn thảo.Theo kế hoạch, Thủ tướng Anh Theresa May sẽ chính thức đề nghị kích hoạt điều khoản 50 Hiệp ước Lisbon lên Hội đồng châu Âu (EC) vào ngày 9/3 tới. EP sẽ đưa ra ý kiến về vấn đề này vào giữa tháng 3 và sau đó lãnh đạo các nước EU sẽ họp trong hai ngày 8-9/4 để thông qua quyết định tương ứng.Ông Verhofstadt cho rằng các cuộc đàm phán chính thức giữa Anh và EU sẽ khởi động vào đầu tháng 5/2017./.