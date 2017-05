Ảnh minh họa. (Nguồn: Daily Express)

Bộ trưởng phụ trách đàm phán Brexit của Anh David Davis ngày 3/5 tuyên bố Anh sẽ không trả khoản tiền 100 tỷ euro để rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).Tuyên bố trên được đưa ra sau khi tờ The Financial Times đưa tin rằng EU đang chuẩn bị đề nghị Anh phải trả khoản tiền này dựa trên phân tích của báo về các đề nghị mới nghiêm ngặt hơn của Pháp và Đức.Phát biểu trên kênh truyền hình ITV của Anh, Bộ trưởng Davis khẳng định cần thảo luận chi tiết về các quyền và nghĩa vụ.Ông nhấn mạnh Chính phủ Anh chưa tính toán "hóa đơn" Brexit, song sẽ không chấp nhận chi trả khoản tiền lớn như vậy.Gần đây, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí thông qua nguyên tắc "cứng rắn" trong tiến trình đàm phán với Anh, theo đó đàm phán về một thỏa thuận thương mại trong tương lai với Anh chỉ có thể bắt đầu khi London đồng ý các điều khoản về các quyền công dân, cũng như trả những phí tổn cho "vụ ly hôn" giữa Anh và EU.EU sẽ yêu cầu Anh tất toán trước các “hóa đơn” rời khỏi châu Âu phù hợp nhất có thể, theo đó tính đến cả những cam kết về ngân sách đến ngày nước này chính thức chia tay EU với con số không chính thức vào khoảng 60 tỷ euro. Tuy nhiên, theo cách tính của The Financial Times, con số này lên tới 100 tỷ euro.Những đòi hỏi ngày một gia tăng của EU đang làm nặng nề thêm chia rẽ giữa Brussels và London.Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean Claude-Juncker cảnh báo nguy cơ đàm phán thất bại là rất lớn vì quan điểm của hai bên đang ngày một cách biệt.Liên quan đến các điều khoản về quyền công dân, Bộ trưởng Davis cho biết ý định của Anh trong các cuộc đàm phán về quy chế công dân EU đang sống tại Anh thời hậu Brexit là họ sẽ được hưởng toàn bộ các quyền lợi như hiện nay.Trả lời phỏng vấn BBC, ông Davis cho rằng cần nhanh chóng giải quyết vấn đề về quy chế đối với các công dân EU đang sống tại Anh và công dân Anh đang sống tại các nước EU sau khi Anh rời khỏi EU vào năm 2019, bởi sự không chắc chắn sẽ khiến mọi người lo lắng. Về việc này, EC cũng đã chuẩn bị một danh sách chi tiết và cụ thể các quyền mà EU muốn bảo vệ công dân của mình.Cùng ngày, trưởng đoàn đàm phán của EU về Brexit Michel Barnier cho biết các tài khoản sẽ phải được tất toán cho việc Anh rời khỏi EU, và nhấn mạnh đây không phải là một "sự trừng phạt."Ông Michel Barnier giải thích rằng nước Anh cần phải tôn trọng tất cả các cam kết của họ trong khuôn khổ quy chế tài chính thống nhất.Trưởng đoàn đàm phán EU đã đưa ra phát biểu trên trong buổi trình bày nhiệm vụ của mình tại các cuộc đàm phán Brexit trong tương lai, do Ủy ban châu Âu của 27 nước thành viên EU giao phó.Ông Barnier đã trình bày những yêu cầu cần thiết để có thể khởi động đàm phán cho một thỏa thuận về Brexit giữa Anh và EU. Đây là bước bổ sung quan trọng để liên minh này có thể chính thức bước vào các cuộc thương lượng với London./.