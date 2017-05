Các vú em được đạo tạo tại trường Norland College ở Anh. (Nguồn: SWNS)

Trường đào tạo vú em uy tín hàng đầu thế giới Norland College ở Anh tuyên bố đưa chuyên mục chống khủng bố vào giáo trình đào tạo của trường.Với thay đổi mới này, các sinh viên theo học tại Norland College sẽ tham gia các buổi đào tạo kỹ năng lái xe thoát hiểm, an ninh mạng do các cựu chuyên gia tình báo trực tiếp giảng dạy.Mục đích chính là nhằm trang bị kỹ năng phán đoán tình hính và chuẩn bị cho các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trong môi trường làm việc.Đây được coi là một sự đổi mới "thức thời" khi các khách hàng chủ yếu của Norland là cá nhân có thu nhập cao và gia đình của họ đang phải đối mặt với các nguy cơ khủng bố ngày càng gia tăng, đồng nghĩa với việc các "vú em" cũng bị đặt vào vị trí nguy hiểm hơn đòi hỏi phải hành động linh hoạt trong các trường hợp nguy hiểm như bắt cóc hay tấn công khủng bố.Norland College là trường đầu tiên cung cấp các khóa đào tạo "vú em" có bề dày lịch sử hơn 125 năm tại "xứ sở sương mù". Đây cũng là nơi cung cấp người trông trẻ chất lượng cao cho nhiều gia đình hoàng gia và các nhân vật nổi tiếng.Sinh viên tốt nghiệp Norland thường có thu nhập rất cao và rất được ưu tiên lựa chọn.Trong những năm qua, Norland College từng mở rộng chương trình đào tạo nhằm trang bị kỹ năng tự vệ và lái xe an toàn cho các học viên./.