Trứng gà bị tiêu hủy tại Onstwedde ngày 3/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Kiểm tra trứng tại một phòng thí nghiệm ở Wageningen, Hà Lan ngày 1/8 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong bối cảnh Hà Lan chuẩn bị tiêu hủy hàng triệu con gà mái sau khi phát hiện loại thuốc trừ sâu "fipronil" trong trứng gà, Anh và Pháp thông báo một lượng trứng nhiễm "bẩn" có thể đã được nhập vào các nước này.Ngày 7/8, Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Anh (BFSA) khẳng định đang điều tra khẩn cấp hoạt động phân phối số trứng trên từ những nông trại là trung tâm của vụ bê bối.Cơ quan này đồng thời nhấn mạnh lượng trứng trên là rất nhỏ, tương đương 0,0001% số trứng được nhập khẩu vào Anh và nguy cơ đe dọa sức khỏe cho cộng đồng là rất thấp.Nhà chức trách Anh đang phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp nhập khẩu trứng từ những nông trại bị ảnh hưởng và điều tra cho thấy những sản phẩm "bẩn" đã không còn trên kệ.Trong khi đó, Chính phủ Pháp xác nhận 13 lô trứng nhiễm fipronil đã được tìm thấy tại hai nhà máy chế biến thực phẩm ở miền Trung Tây nước này.Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp Pháp chưa thể khẳng định liệu có sản phẩm nào đã tới tay người tiêu dùng hay chưa. Bộ trên nêu rõ vào ngày 28/7 vừa qua, nông trại tại Pas-de-Calais ở miền Bắc nước Pháp đã được đặt dưới sự giám sát, sau khi chủ trang trại chăn nuôi thông báo với chính quyền rằng một nhà cung cấp Bỉ đã đưa giao cho ông sản phẩm trứng bị nghi nhiễm “bẩn.”Bộ Nông nghiệp Pháp cho hay trứng của nông trại này vẫn chưa được đưa ra thị trường và kết quả kiểm tra sẽ được công bố vào cuối tuần này.Các siêu thị tại Đức, Hà Lan và Bỉ đã thu lại hàng triệu quả trứng trên kệ của siêu thị kể từ khi Bỉ ra thông báo đầu tiên với Ủy ban châu Âu (EC) về vụ trứng nhiễm fipronil vào ngày 20/7 vừa qua.Các nhà bán lẻ tại Thụy Điển và Thụy Sỹ cũng có động thái tương tự sau đó. EC nêu rõ hệ thống cảnh báo nhanh của EU cho thấy số trứng bị nghi nhiễm "bẩn" cũng đã được xuất khẩu sang Pháp, Anh thông qua Đức.Cùng ngày, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã ra chỉ thị siết chặt kiểm soát việc nhập khẩu trứng từ Hà Lan do lo ngại ảnh hưởng từ vụ bê bối trên.Bộ Biến đổi khí hậu và môi trưởng UAE đã hối thúc chính quyền địa phương đảm bảo thị trường UAE không có trứng nhiễm "bẩn" nhập khẩu từ Hà Lan.Bộ này cũng tăng cường kiểm soát các lô hàng trứng và những sản phẩm khác để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.Chất hóa học fipronil được sử dụng phổ biến trong ngành trồng trọt để trừ sâu bệnh cho cây. Tuy nhiên, loại hóa chất này bị cấm sử dụng trong xử lý động vật làm thực phẩm cho con người.Nếu dư lượng fipronil trong thực phẩm cao, hóa chất này có thể gây ra các bệnh về thận, gan và tuyến giáp ở người. Hóa chất trên đã được một công ty Hà Lan là Chickfriend đưa vào các trang trại gia cầm nhằm tiêu diệt bọ đỏ ký sinh trên gà. Có thông tin cho biết một công ty của Bỉ đã cung cấp cho Chickfriend loại hóa chất trên, song thông tin này chưa được kiểm chứng.Bộ trưởng Nông nghiệp Bỉ Denis Ducarme tuyên bố đã yêu cầu Cơ quan An toàn thực phẩm Bỉ (AFSCA) trong ngày 8/8 phải giải thích lý do vì sao không sớm thông báo cho các nước láng giềng về vụ bê bối dù biết được sự việc từ tháng Sáu.Trước áp lực từ Đức và Hà Lan, Bộ trưởng Ducarme cam kết sẽ hoàn toàn minh bạch trong vấn đề này./.