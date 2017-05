Tháp Elizabeth (Big Ben) tại khu vực tòa nhà Quốc hội Anh ở thủ đô London. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Politico.eu đưa tin, theo một dự thảo đề xuất của Chính phủ Anh, các cơ quan an ninh của nước này sẽ được trao quyền để giám sát công dân gần như là theo “thời gian thực.”Tài liệu này, được tiết lộ cho các nhà hoạt động số của Tổ chức Open Rights Group nhưng không được Bộ Nội vụ Anh xác nhận, giải thích về cách thức các cơ quan viễn thông và bưu chính sẽ phải hỗ trợ các cơ quan an ninh trong việc chặn các liên lạc điện tử.Tài liệu cũng nhấn mạnh rằng các công ty viễn thông cần cung cấp dữ liệu “dưới dạng dễ hiểu” mà không có “sự bảo vệ điện tử,” điều có thể làm tổn hại những công nghệ mã hóa vốn được sử dụng để bảo vệ dữ liệu người dùng, trong đó có dữ liệu cá nhân được những công ty này thu thập và lưu trữ.Đây là một phần trong kế hoạch rà soát lại quyền lực của các cơ quan an ninh và tình báo Anh theo Đạo luật về thẩm quyền điều tra được phê chuẩn gần đây. Dự thảo này sẽ cần được Quốc hội Anh thông qua trước khi trở thành luật.Tháng 12 năm ngoái, Tòa án Công lý châu Âu từng ra phán quyết khẳng định những thẩm quyền được quy định trong luật giám sát mới của Anh vi phạm hiến chương Liên minh châu Âu về những quyền cơ bản./.