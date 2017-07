(Ảnh minh họa: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo trong 24 -36 giờ tới áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, gây nguy hiểm trên nhiều vùng biển, mưa lớn trên đất liền.Lúc 7 giờ ngày 15/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8-9.Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và tiếp tục mạnh thêm.Đến 7 giờ ngày 16/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, ngay trên phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão.Đến 19 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông trên Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh Hải Phòng-Nghệ An khoảng 190km về phía Đông Đông Nam.Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão nên ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; từ ngày 16/7 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động rất mạnh.Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động.Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8.Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm cho khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ từ chiều và đêm 16/7 đến ngày 18/7.Áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên biển Đông, khu vực có nhiều tàu thuyền hoạt động, bởi vậy, để chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lũ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các bộ, ngành cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thường xuyên giữ thông tin liên lạc, thông báo, hướng dẫn cho chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm từ 7 giờ 15/7 đến 7 giờ ngày 16/7 nằm trong vùng vĩ tuyến 15,5-19,50N; phía Tây kinh tuyến 113,50E.Các đơn vị chức năng ở các địa phương, bộ, ngành cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu./.