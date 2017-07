(Ảnh minh họa: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 1 giờ ngày 15/7, áp thấp nhiệt đới ở ngay trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa, đang di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km và tiếp tục mạnh thêm.Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.Từ gần sáng ngày 16/7, ở khu vực phía Đông của Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động rất mạnh.Khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động.Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8.Trên đất liền, ngày 15/7, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rải rác, trời mát, nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Điện Biên, Lai Châu, Sơn La 29 -32 độ C.Khu vực Hà Nội cũng như các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn nhiệt độ cao nhất không vượt quá 33 độ C, có gió Đông Nam thổi cấp 2, cấp 3.Miền Trung ngày cũng có mưa rào rải rác, nhiệt độ cao nhất từ Thanh Hóa đến Huế là 33 độ C, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cao hơn, 34 độ C, gió Tây Nam cấp 2-3.Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông kèm khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh nguy hiểm. Nhiệt độ ở Tây Nguyên 26-29 độ C, ở Nam Bộ 30-33 độ C.Từ chiều và đêm ngày 16/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm./.