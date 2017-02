Apple vốn nổi tiếng với văn hóa giữ bí mật kinh doanh, đặc biệt là những thông tin chi tiết quanh sản phẩm mới. Tuy nhiên, lãnh đạo hãng này cũng có nhiều cách để nhắc giới công nghệ và người hâm mộ về những gì sắp tới của hãng.Mới đây trong một cuộc trả lời phỏng vấn trang tin The Independent, giám đốc điều hành Apple Tim Cook tiếp tục đưa ra phát biểu "nhỏ giọt" gợi ý rằng công ty đang đầu tư và nhận thấy tiềm năng rất lớn ở công nghệ thực tại ảo (AR).Ông Cook đã so sánh tầm quan trọng của AR với điện thoại thông minh: "Tôi coi nó như là một ý tưởng lớn như điện thoại thông minh. Điện thoại thông minh là dành cho tất cả mọi người. Chúng tôi không nghĩ iPhone là về một cá nhân nào đó, hoặc quốc gia hoặc cả thị trường. Nó là dành cho tất cả mọi người. Tôi nghĩ AR là một thứ to lớn. Nó rất lớn. Tôi vui mừng vì những điều đó có thể được thực hiện để cải thiện rất nhiều cuộc sống và được giải trí. "Tuy nhiên ông Cook cũng "giội gáo nước lạnh" vào ý tưởng rằng Apple đang chuẩn bị ra một sản phẩm AR cụ thể như kính thông minh mà gần đây đã được đồn đại."Tôi xem AR như tôi nhìn miếng keo dán silicon ở đây trong chiếc iPhone của tôi," ông nói. "Thực chất, nó không phải là một sản phẩm - đó là một công nghệ cốt lõi."Điều này có nghĩa rằng Apple sẽ đưa công nghệ AR vào trong một số ứng dụng của nó, chẳng hạn như các ứng dụng camera và công nghệ cơ bản của hãng.Trong vài năm qua, Apple đã mua một số công ty khởi nghiệp AR.Đây không phải là lần đầu tiên ông Cook nói về khả năng Apple phát triển AR. Tại một sự kiện hồi tháng 10/2016, ông đã đưa ra lý do vì sao ông đặt cược cao hơn hẳn cho những công nghệ nhập vai như thực tế ảo, và nói một "phần quan trọng" của mọi người trên toàn thế giới sẽ là "trải nghiệm AR mỗi ngày.""AR là sẽ mất một thời gian vì thực sự có một số thách thức khó khăn về công nghệ," ông Cook cho biết trong phát biểu hổi tháng 10/2016."Nhưng nó sẽ xảy ra, nó sẽ xảy ra trong một cách lớn, và chúng tôi sẽ tự hỏi khi nào, làm thế nào chúng ta sống mà không có nó. Giống như chúng ta tự hỏi làm thế nào chúng ta sống mà không có điện thoại ngày hôm nay."./.