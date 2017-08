Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Apple đang tìm kiếm nhân sự để tăng cường đội ngũ phát triển bản đồ số với mục tiêu trở thành một "đế chế" trong lĩnh vực vốn đang do đối thủ Google thống trị.Hơn 70 danh sách việc làm cho các vị trí liên quan đến nhóm phát triển bản đồ đã được Apple công bố hồi tháng trước.Mục tiêu của việc tuyển nhân sự lần này của Apple không chỉ đề nhằm gia tăng sức cạnh tranh của Apple Maps với Google Maps mà còn là một bước đi chiến lược của nhà sản xuất iPhone để đưa sản phẩm bản đồ số tiến mạnh vào hai lĩnh vực: thực tế ảo tăng cường (AR) và các hệ thống tự hành.Trong cuộc họp thông báo lợi nhuận quý 3 hôm thứ Ba 1/8, giám đốc điều hành của Apple Tim Cook đã so sánh tầm quan trọng của AR với điện thoại thông minh."Điện thoại thông minh đang ngày càng trở nên quan trọng với mọi người bởi vì nó luôn theo sát cuộc sống của bạn ... Với những thứ như AR ... Tôi nghĩ rằng nó cũng trở nên thiết yếu hơn hiện nay," ông Tim Cook nói.Thực tế tăng cường và bản đồ đang ngày càng trở nên gắn kết bởi bất ký trò chơi hay tính năng AR nào - chẳng hạn như các bộ lọc trong Pokemon Go hoặc Snapchat - đều cần đến sự định vị chính xác cũng như thông tin không gian phù hợp với nội dung thực tế ảo tăng cường.Hiện tại, hệ điều hành Android phổ biến hơn iOS trên thế giới.Apple đã tuyên bố họ muốn thống trị nền tảng AR. Nếu Apple có thể đảm bảo rằng các ứng dụng AR hiện tại và sắp tới chạy trơn tru trên hệ điều hành của mình, các nhà phát triển sẽ nhanh chóng chuyển sang ưu tiên gian hàng ứng dụng của Apple thay vì gian hàng ứng dụng Google Play Store./.