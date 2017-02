Tổng thống Argentina Mauricio Macri (phải) và người đồng cấp Brazil Michel Temer. (Nguồn: AP)

Ngày 7/2, trong chuyến thăm Brazil, Tổng thống Argentina Mauricio Macri và người đồng cấp nước chủ nhà Michel Temer khẳng định sẽ thúc đẩy hội nhập khu vực và tăng cường trao đổi thương mại với Mexico cũng như các nước Mỹ Latinh khác trong bối cảnh Mỹ áp dụng các chính sách bảo hộ thị trường nội địa.Theo phóng viên TTXVN tại Argentina, phát biểu sau buổi hội đàm tại thủ đô Brasilia, Tổng thống Macri nhấn mạnh khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) mà Argentina và Brazil đều là thành viên cần thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại và kinh tế với Mexico, nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh.Tuyên bố của Tổng thống Macri diễn ra trong bối cảnh tân Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), có sự tham gia của 3 nước Mỹ Latinh gồm Mexico, Chile và Peru, cũng như việc người đứng đầu Nhà Trắng đe dọa hủy bỏ Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), với sự có mặt của Mexico và Canada.Tổng thống Argentina - quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 3 Mỹ Latinh, sau Brazil và Mexico, một lần nữa khẳng định mong muốn thúc đẩy hội nhập khu vực giữa Mercosur và Liên minh Thái Bình Dương, bao gồm Mexico, Chile, Colombia và Peru.Ông cũng cho biết trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto hôm 6/2 vừa qua, hai bên đã đề cập tới việc thúc đẩy hợp tác giữa Mercosur và Mexico, đồng thời nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, chắc chắn Mexico cần phải hợp tác với các nước Nam Mỹ.Trong khi đó, Tổng thống Brazil Temer khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi đàm phán Hiệp định tự do thương mại (FTA) giữa Mercosur với Liên minh châu Âu (EU), cũng như tìm giải pháp khôi phục nền kinh tế hai nước láng giềng phát triển sau 2 năm suy thoái.Trong chuyến thăm này, Brazil và Argentina đã ký kết một số thỏa thuận hợp tác.Chánh văn phòng nội các Marcos Peña, Ngoại trưởng Susana Malcorra, cùng các Bộ trưởng Kinh tế Nicolás Dujovne; Nông Công nghiệp Ricardo Buryaile và Sản xuất Francisco Cabrera tháp tùng ông Macri trong chuyến thăm 1 ngày.Tại Brazil, Tổng thống Macri cũng các cuộc gặp với các tân Chủ tịch Thượng viện Eunicio de Oliveira và Hạ viện Rodrigo Maia, cũng như Chánh án Tòa án Liên bang Antunes Rocha.Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Macri tới Brazil kể từ khi ông Temer nhậm chức vào cuối tháng Bảy năm ngoái thay cho bà Dilma Rousseff, người bị Quốc hội phế truất.Brazil và Argentina là hai nền kinh tế hàng đầu Nam Mỹ và có chung 1.200km đường biên giới.Hiện, Brazil là đối tác thương mại hàng đầu của Argentina, trong khi Buenos Aires là bạn hàng lớn nhất của Brazil ở Mỹ Latinh và thứ 3 thế giới chỉ sau Trung Quốc và Mỹ.Kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước trong năm 2016 đạt 22,5 tỷ USD, mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ qua và giảm đáng kể so với mức 74 tỷ USD của năm 2014, thời điểm trước khi nền kinh tế hai nước rơi vào suy thoái.Hiện, thâm hụt thương mại của Argentina ở mức 4,3 tỷ USD./.