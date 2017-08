Kolasinac góp công lớn để giúp Arsenal giành Siêu cúp Anh 2017. (Nguồn: Daily Mail)

Moses mở tỷ số trận đấu. (Nguồn: Reuters)

Sead Kolasinac đánh đầu gỡ hòa cho Arsenal. (Nguồn: AP)

Thibaut Courtois đưa bóng lên trời ở lượt sút 11m thứ 2 của Chelsea. (Nguồn: Getty Images)

Arsenal đã khởi đầu mùa giải đầy thuận lợi bằng danh hiệu Siêu cúp Anh (Community Shield) 2017 sau khi có chiến thắng trước Chelsea ở loạt sút luân lưu chênh lệch.Arsenal cầm hòa Chelsea 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức, và giành chiến thắng 4-1 ở loạt sút luân lưu may rủi được thực hiện theo thể thức ABBA.Đây cũng là Siêu cúp Anh thứ 15 trong lịch sử Arsenal, qua đó san bằng thành tích của Liverpool.Còn với Chelsea, họ vẫn chưa thể vượt qua được con số 4 danh hiệu Siêu cúp Anh kể từ năm 2009.Hiệp 1 trận đấu diễn ra khá cân bằng và nhiều tình huống nguy hiểm được cả hai tạo ra trước khung thành của nhau nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi.Alexandre Lacazette là người có được pha bóng nguy hiểm nhất nhưng tiếc là cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi trúng cột dọc.Tuy nhiên, sang hiệp 2, Chelsea bất ngờ vùng lên và họ đã có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 46 do công của Victor Moses sau đường chuyền bằng đầu của Cahill.Bàn thắng của Moses đã khiến trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn khi mà Arsenal buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.Nhưng phải đến phút 80, Arsenal mới có được lợi thế khi Pedro bị truất quyền thi đấu sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm với Elneny.Từ chấm đá phạt, Xhaka đã có được kiến tạo thuận lợi để Kolasinac bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1, và buộc Chelsea phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi khi mà cả hai đội không có thêm bàn thắng nào ở thời gian thi đấu còn lại của trận đấu.Ở loạt sút phạt đền theo thể thức ABBA, Arsenal đã xuất sắc giành chiến thắng 4-1 trước Chelsea, qua đó giành Siêu cúp Anh 2017.