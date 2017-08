Tàu đánh cá Trung Quốc neo đậu tại bãi đá ngầm Chữ Thập ngày 17/7/2012. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 3/8, tại Hà Nội, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời một số câu hỏi báo chí quan tâm.Trả lời câu hỏi liên quan đến các vấn đề về Thỏa thuận khung Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (gọi tắt là COC) tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50 và các hội nghị liên quan sẽ được tổ chức tại Manila, Philippines, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Theo quy định của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), tại Hội nghị này, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Trung Quốc xem xét thông qua Thỏa thuận khung về Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (gọi tắt là COC) đã được các quan chức cấp cao ASEAN và Trung Quốc hoàn tất tại Hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc về tham vấn COC.”Đánh giá hiệu quả Bộ Quy tắc ứng xử COC trong việc giải quyết các xung đột trên biển, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định: “Lợi ích chung của tất cả các nước ASEAN và khu vực là duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực và tại Biển Đông.Trên cơ sở đó, ASEAN luôn nhất trí cần sớm có một Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, hiệu quả và ràng buộc về mặt pháp lý nhằm góp phần đảm bảo hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982”./.