Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ V. K. Singh. (Nguồn: Reuters)

Hãng ANI News ngày 6/8 đưa tin phát biểu với các ngoại trưởng thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ V. K. Singh cho rằng ASEAN chiếm ở vị trí trung tâm trong cấu trúc an ninh của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và có khả năng hài hòa các lợi ích lớn hơn của thế giới chứ không chỉ khu vực này.Ông Singh đã có bài phát biểu khai mạc tại hội nghị ngoại trưởng ASEAN​-Ấn Độ lần thứ 15 tại Manila, nơi các ngoại trưởng của các nước ASEAN và những người đồng cấp đến từ các nước khu vực châu Á và Thái Bình Dương sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.Ông nói: "Từ triển vọng của Ấn Độ, ASEAN chiếm một vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đó là quan điểm của chúng tôi vì ASEAN có những giao thoa về văn hóa, thương mại và địa lý của khu vực, tổ chức này có khả năng duy nhất để phản ánh và hài hòa các lợi ích lớn hơn của thế giới chứ không chỉ khu vực này."Ngoại trưởng các nước ASEAN và những người đồng cấp các nước châu Á-Thái Bình Dương gặp nhau ở Phillipines từ ngày 6-8/8 để tháo gỡ các vấn đề của khu vực./.