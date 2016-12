Cảnh sát Australia tuần tra tại quận trung tâm thương mại ở Sydney. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 29/12, cơ quan chức năng Australia đã bắt giữ một người đàn ông 40 tuổi với cáo buộc đe dọa các hoạt động lễ hội đón mừng năm mới ở Sydney thông qua mạng xã hội.Lực lượng chống khủng bố bang New South Wales cho biết người đàn ông này đi trên chuyến bay từ Lodon (Anh) đã bị bắt giữ ngay tại sân bay quốc tế Sydney sau khi họ nhận được một khuyên cáo từ người dân.Cảnh sát đã thực hiện lệnh khám xét nhà của nghi phạm ở Chippendale, phía Nam thành phố Sydney và thu giữ nhiều tài liệu và ổ đĩa cứng. Hiện tại, nghi phạm bị giam tại đồn cảnh sát Mascot và bị từ chối tại ngoại, đồng thời sẽ phải xuất hiện tại Tòa án địa phương Parramatta ngày 30/12.Trong một tuyên bố, Phó Cảnh sát trưởng bang New South Wales, bà Catherine Burn cho biết cuộc điều tra ban đầu cho thấy đây là một vụ riêng biệt, đồng thời trấn an cộng đồng về sự bảo đảm an toàn của các lực lượng an ninh, cảnh sát trong các hoạt động đón mừng năm mới tại thành phố Sydney.Trước đó, các lực lượng cảnh sát, an ninh Australia cũng bắt giữ 5 thanh niên bị tình nghi có âm mưu tấn công nhằm vào các địa điểm nổi tiếng của thành phố Melbourne, bang Victoria như Quảng trường liên bang, Nhà ga Flinders và Nhà thờ thánh Paul vào đúng ngày Giáng sinh./.