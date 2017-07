Cảnh sát Australia (phải) tuần tra bên ngoài Nhà hát Con Sò ở Sydney. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các phương tiện truyền thông xã hội khổng lồ như Facebook và Google sẽ phải đối mặt với những luật mới buộc họ phải giúp các cơ quan an ninh Australia được tiếp cận các thông tin mã hóa trực tuyến từ các nghi can khủng bố và tội phạm.Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 14/7, tại Quốc hội, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull công bố một số luật mới buộc các công ty truyền thông xã hội như Facebook và Google phải hợp tác với chính phủ trong cuộc chiến chống khủng bố và các loại tội phạm khác.Những luật mới này sẽ tương tự như Đạo luật Sức mạnh Điều tra của Anh, buộc các công ty phải có nghĩa vụ hợp tác điều tra.Facebook sở hữu WhatsApp, ứng dụng nhắn tin mã hóa lớn nhất thế giới. Dữ liệu mới từ Chính phủ cho thấy mã hóa trực tuyến đã ảnh hưởng đến 90% các trường hợp ưu tiên điều tra của cơ quan tình báo nội địa ASIO.Số lượng thông tin liên lạc được mã hóa bị ASIO can thiệp đã lên đến hơn 55% tính đến tháng Bảy năm nay, một con số đáng báo động khi tăng chỉ từ 3% so với năm 2013.Hơn 65% dữ liệu Cảnh sát liên bang Australia được phép can thiệp giờ đây cũng sử dụng một số hình thức mã hóa.Tháng trước, các cơ quan an ninh Australia đã không thể giải mã thông tin của 60 hoạt động khủng bố và các nhóm tội phạm có tổ chức.Những dữ liệu được mã hóa này cũng xuất hiện trong các kế hoạch tấn công khủng bố thời gian vừa qua, chẳng hạn như các cuộc tấn công khủng bố ở Paris năm 2015.Tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cuối tuần qua tại Hamburg (Đức), Thủ tướng Turnbull đã kêu gọi các quốc gia tăng cường hợp tác giải mã thông tin của những kẻ khủng bố.Tổng Chưởng lý George Brandis cũng đã nêu vấn đề này tại một cuộc họp mới đây với các đối tác tình báo của Australia trong Liên minh tình báo "Five Eyes" gồm 5 quốc gia nói tiếng Anh là Anh, Mỹ, Canada, Australia và New Zealand./.