Ảnh minh họa. (Nguồn: abc.net.au)

Ngày 6/8, cảnh sát Australia đã đưa ra lời buộc tội đối với Khaled Merhi, một trong 4 đối tượng bị bắt giữ liên quan âm mưu khủng bố làm rơi máy bay bằng thiết bị nổ tự tạo tại thành phố Sydney​ hồi cuối tuần qua, song cho đối tượng này được bảo lãnh tại ngoại.Trước đó, cha của đối tượng này đã được thả và không bị buộc tội.Trong thông báo, cảnh sát liên bang Australia và của bang New South Wales cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.Theo đó, Khaled Merhi bị buộc tội tàng trữ vũ khí cấm nhưng được bảo lãnh tại ngoại và sẽ phải ra tòa vì tội này vào ngày 24/8 tới.Trước đó, ngày 2/8, cánh sát đã thả cha của đối tượng này là Abdul Merhi​ mà không đưa ra cáo buộc hình sự nào.Hai đối tượng còn lại là Khaled Khayat​ và con trai là Mahmoud Kayat đã bị buộc tội khủng bố và phải đối mặt với mức án tù chung thân nếu bị kết tội. Phiên tòa xét xử 2 đối tượng này sẽ diễn ra ngày 14/11.Các đối tượng trên bị bắt giữ ngày 29/7 trong một chiến dịch phối hợp truy quét khủng bố của các lực lượng an ninh, tình báo và chống khủng bố của bang New South Wales và liên bang Australia.Cảnh sát Australia sau đó cho biết một chỉ huy cấp cao tổ chức "Hồi giáo Nhà nước" (IS) tự xưng đã chỉ thị cho một nhóm người Australia chế tạo bom nhằm vào một chuyến bay của hãng hàng không Etihad Airways từ Sydney tới một nước vùng Vịnh.Nhà chức trách Australia đã siết chặt an ninh tại tất cả các sân bay ở nước này sau vụ việc trên.Australia hiện vẫn duy trì cảnh báo khủng bố ở mức “có thể xảy ra”. Kể từ năm 2014 đến nay, cảnh sát nước này đã phá vỡ 13 âm mưu tấn công khủng bố trong nước./.