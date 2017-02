Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. (Nguồn:AFP/TTXVN)

Ngày 7/2, Thượng nghị sỹ bang Nam Australia Cory Bernardi đã tuyên bố rời khỏi đảng Tự do trong Liên đảng Tự do-Quốc gia cầm quyền của Thủ tướng Malcolm Turnbull để thành lập đảng chính trị riêng với tên gọi Đảng Bảo thủ Australia.Ông Bernardi được bầu vào Thượng viện trong cuộc tổng tuyển cử tháng 7/2016 với tư cách là thành viên đảng Tự do, tới thời điểm hiện nay mới được 7 tháng trong nhiệm kỳ Thượng viện 6 năm.Quyết định này của ông Bernardi gây khó khăn lớn cho Thủ tướng Turnbull và nội bộ đảng Tự do. Một số bộ trưởng trong chính phủ kêu gọi ông Bernardi cân nhắc lại quyết định của mình, cho rằng ông được bầu là nghị sỹ với tư cách là thành viên đảng Tự do, vì vậy ông nên thực hiện cam kết của mình và ông sẽ làm được nhiều việc hơn với tư cách là thành viên của đảng.Công đảng đối lập cho rằng việc ông Bernardi rời bỏ đảng Tự do cho thấy sự rạn nứt trong nội bộ đảng này. Điều này cho thấy chính phủ cần thẳng thắn tập trung nhiều hơn vào vấn đề nội bộ để có được quan điểm thống nhất trong các vấn đề.Ông Bernardi có quan điểm kích động về hôn nhân đồng giới, Hồi giáo và biến đổi khí hậu. Mặc dù ông sinh ra là người di cư Italy song có quan điểm cứng rắn đối với những thuyền nhân tới định cư ở Australia. Ông coi những người tìm kiếm tị nạn là “chiếm đoạt phúc lợi xã hội.”Với quan điểm “đưa Australia trở lại thịnh vượng” ông Bernardi cảnh báo đảng của ông không loại trừ những bài học từ chiến thắng của Tổng thống Mỹ Trump.Năm ngoái, ông lập Nhóm những người bảo thủ Australia theo mô hình Đảng Trà ở Mỹ, và theo lời ông thì số người ủng hộ hiện khoảng trên 60.000. Nhóm những người bảo thủ Australia không đăng ký hoạt động như một đảng chính trị, không nhằm tài trợ trực tiếp cho hoạt động chính trị.Quỹ này cũng không công khai nguồn thu nhập hoặc chi tiêu với Ủy ban bầu cử Australia. Trước đó, ông Bernardi cũng đã từng tuyên bố đe dọa rời bỏ Đảng Tự do./.