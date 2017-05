Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull sẽ tìm cách giữ vững liên minh lâu đời của nước này với Mỹ trong cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Donald Trump, sau khi mối quan hệ giữa hai bên trở nên xấu đi giữa lúc căng thẳng gia tăng tại châu Á-Thái Bình Dương.Chuyến thăm của Thủ tướng Malcolm Turnbull đến New York vào ngày 4/5 tới diễn ra trong bối cảnh Washington cố tăng cường sự ủng hộ của khu vực nhằm đối phó với Triều Tiên, gây sức ép để Trung Quốc có thêm hành động kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng.Thủ tướng Australia ngày 3/5 cho biết: "Chúng tôi sẽ thảo luận về nhiều vấn đề liên quan tới kinh tế và an ninh, song vấn đề hàng đầu tại thời điểm này rõ ràng là Triều Tiên."Đây sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ sau cuộc điện đàm không làm hài lòng hai phía về thỏa thuận mà Australia ký với Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama liên quan tới việc định cư người tị nạn ở các trại tị nạn thuộc Australia.Mối quan hệ giữa Canberra và Washington càng trở nên lạnh nhạt hơn sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).Vì vậy, nhận định về cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Thủ tướng Turnbull và Tổng thống Trump, chuyên gia Simon Jackman thuộc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ ở Sydney nói: "Vấn đề lớn nhất đối với 2 nhà lãnh đạo là thiết lập một hình thức quan hệ nào đó và cảm thấy thoải mái với nhau."Australia đã ủng hộ Washington khi kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế Triều Tiên, bất chấp một số cựu giới chức ngoại giao cao cấp của Australia kêu gọi Canberra đánh giá lại mối quan hệ với Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc trỗi dậy. Vì vậy, Thủ tướng Turnbull dự kiến sẽ tái khẳng định sự trung thành của Australia với Mỹ trong cuộc gặp tới.Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tình báo và an ninh quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Australia John Blaxland nhận định: "Từ quan điểm của Australia, chúng ta có thể thẳng thắn hơn khi ứng phó với Trung Quốc vì Canberra có niềm tin lớn hơn rằng Mỹ sẽ không rời xa Australia."Trong khi đó, chuyên gia James Laurenceson thuộc Viện nghiên cứu quan hệ Australia - Trung Quốc tại Đại học Công nghệ Sydney, cho rằng Thủ tướng Turnbull sẽ lĩnh hội quan điểm của Tổng thống Trump, nhưng đồng thời ông ấy cũng sẽ luôn nghĩ rằng lợi ích kinh tế của Canberra thực sự gắn kết với Trung Quốc./.