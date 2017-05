Các học viên tham gia khóa học tại trường UTS. (Ảnh: Sơn Hà/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Khoa kỹ sư và công nghệ thông tin, Trung tâm về công nghệ nước và nước thải thuộc Trường đại học Công nghệ Sydney (UTS) ở Australia đã khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn cho các chuyên gia Việt Nam trong lĩnh vực phòng chống lũ lụt.Đây là chương trình học bổng toàn phần do Chính phủ Australia tài trợ.Khóa học mang tên “Quản lý rủ ro do lũ lụt và biến đổi khí hậu - Xây dựng năng lực ở Việt Nam” tập trung vào một loạt lĩnh vực như quy hoạch, cứu trợ khẩn cấp, các hành động, phương án ứng phó khi xảy ra lũ lụt, nghiên cứu những ảnh hưởng lan truyền cho lũ lụt... nhằm giảm thiểu những thiệt hại do lũ lụt gây ra.Trong thời gian 3 tuần (từ ngày 8-26/5), khoảng 15 học viên là cán bộ, công chức, các nhà nghiên cứu đến từ các bộ, ngành, tổ chức có liên quan ở Việt Nam đã tham dự các bài giảng do các chuyên gia của trường UTS thực hiện; thăm quan, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại các cơ sở và nơi làm việc của các bộ, ngành về quản lý, phòng chống lũ lụt ở các bang New South Wales, Queensland...Ngoài ra, cũng trong thời gian trên, các học viên còn được tham gia các hội thảo, hội nghị về quản lý rủi ro do lũ lụt.Tiếp sau khóa học nêu trên, Australia sẽ tiếp tục tổ chức các dự án tại Việt Nam để nâng cao năng lực về quản lý rủi ro do lũ lụt, đào tạo các chương trình phần mềm nhằm đề xuất các giải pháp phòng chống lũ lụt, đồng thời tổ chức, triển khai các công trình nghiên cứu về tình hình lũ lụt ở Việt Nam.Cụ thể, trong thời gian tới Australia sẽ tài trợ triển khai dự án ứng dụng mô hình toán học để dự đoán lũ lụt ở thủ đô Hà Nội và tại một tỉnh ở miền Trung Việt Nam.Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quý Nhân, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, những chương trình đạo tạo chuyên biệt như trên rất có ý nghĩa vì Australia là quốc gia có trình độ phát triển, giàu kinh nghiệm, có các công trình phòng chống lũ lụt đạt hiệu quả cao.Ông nhấn mạnh đây là cơ hội rất tốt cho các cán bộ, nhà quản lý chuyên môn, nhà nghiên cứu... hoạt động trong lĩnh vực phòng chống lũ lụt ở Việt Nam được trao đổi và học tập tại Australia.Việc chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi tại khóa học không chỉ giúp ích cho các học viên mà từ đó có thể có những giải pháp tốt để sau này có thể triển khai ở Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình lũ lụt diễn biến ngày càng phức tạp do biến đổi khí hậu./.