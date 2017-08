Cảnh sát Australia trong chiến dịch truy quét khủng bố tại Sydney ngày 29/7 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/8, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho biết cơ quan tình báo nước này đã hạ mức cảnh báo đe dọa đối với ngành hàng không nước này sau khi phát hiện một âm mưu khủng bố làm rơi máy bay bằng thiết bị nổ tự tạo tại thành phố Sydney hồi cuối tuần qua.Trả lời phóng viên tại thành phố Perth, Thủ tướng Turnbull đưa ra thông tin trên đồng thời cho biết quyết định hạ mức cảnh báo này được đưa ra sau khi cân nhắc thấy âm mưu khủng bố trên đã bị phá vỡ và ngăn chặn kịp thời.Ông cũng cho biết cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng tiến hành xét xử các đối tượng này.Hai hãng hàng không lớn nhất của Australia, Qantas Airways và Virgin Australia, hiện chưa bình luận về thông tin mới nhất trên.Ngày 29/7 vừa qua, các nhà chức trách Australia đã bắt giữ 4 đối tượng tình nghi khủng bố máy bay trong một chiến dịch phối hợp các lực lượng an ninh, tình báo và chống khủng bố của bang New South Wales và liên bang Australia.Nhà chức trách Australia đã siết chặt an ninh tại tất cả các sân bay ở nước này sau vụ việc.Cảnh sát cho tới nay chưa cung cấp thông tin cụ thể về âm mưu đánh bom, chỉ cho biết những kẻ tình nghi mang theo một thiết bị nổ tự tạo.Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết mục tiêu của âm mưu tấn công là một chuyến bay thương mại từ Sydney tới vùng Vịnh.Ngày 1/8 vừa qua, hãng hàng không Etihad Airways của Abu Dhabi cho biết đang hỗ trợ công tác điều tra của lực lượng Cảnh sát Liên bang Australia.Là đồng minh và đối tác của Mỹ tham gia các chiến dịch quân sự ở khu vực Trung Đông, Australia đã lọt vào "tầm ngắm" tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Kể từ năm 2014 đến nay, cảnh sát nước này đã phá vỡ 13 âm mưu tấn công khủng bố ở trong nước./.