Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, phát biểu trong cuộc họp báo sáng 23/12, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho biết kế hoạch tấn công khủng bố ở Melbourne là “một trong những âm mưu khủng bố lớn nhất bị phá vỡ trong những năm gần đây;” đồng thời khẳng định quyết tâm loại bỏ tận gốc khủng bố ở nước này.Thủ tướng Turnbull không quên gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát Victoria, Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) và Cơ quan an ninh tình báo (ASIO) cùng các cơ quan khác trong việc ngăn chặn âm mưu khủng bố này.Trước đó, vào đêm 22/12, cảnh sát bang Victoria, phối hợp với AFP và ASIO đã phá vỡ một âm mưu đánh bom khủng bố tại trung tâm thành phố Melbourne, bang Victoria, có thể xảy ra vào đúng ngày Giáng sinh.Cảnh sát bang Victoria cho biết 7 nghi phạm, gồm 6 nam và 1 nữ, trong độ tuổi từ 20 - 26, đã bị bắt giữ vào đêm qua tại khách sạn và các ngôi nhà ở Flemington, Meadow Heights và Dallas ở Melbourne. Tất cả nghi phạm này đều có quan điểm ủng hộ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Ngoài thuốc nổ, cảnh sát còn thu được súng và dao mà những nghi phạm này có thể sử dụng để thực hiện các vụ tấn công trong ngày Giáng sinh tại những địa điểm nổi tiếng thường tập trung đông người ở thành phố Melbourne. Hai nghi can gồm một phụ nữ 20 tuổi và một nam giới 26 tuổi đã được thả sau khi thẩm vấn. Năm nghi can còn lại sẽ phải ra hầu tòa ngay trong chiều 23/12.Kể từ tháng 9 năm 2014, các lực lượng chống khủng bố của Australia đã tiến hành 25 chiến dịch chống khủng bố, phá vỡ 12 âm mưu khủng bố và bắt giữ 57 người. Mức độ đe dọa khủng bố ở Australia hiện ở mức “có thể xảy ra.”Năm 2015, Chính phủ Australia cũng đã quyết định bổ sung 450 triệu AUD vào ngân sách quốc gia để tăng cường giám sát và chống khủng bố trong nước nhằm ứng phó trước các mối đe dọa ngày càng tăng và sự thay đổi công nghệ./.