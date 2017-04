Một loại tên lửa được giới thiệu tại lễ diễu binh kỷ niệm 105 ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng ngày 15/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 20/4, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã kêu gọi Trung Quốc tăng cường hành động để hỗ trợ nỗ lực của quốc tế gây sức ép và thuyết phục Triều Tiên chấm dứt mối đe dọa về hạt nhân và tên lửa.Phát biểu trước các phóng viên tại Tokyo, bà Bishop cho rằng, Trung Quốc có "một vai trò đặc biệt và duy nhất trong việc gây sức ép buộc Triều Tiên ngừng các hoạt động bất hợp pháp."Bà còn cho biết Australia có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ cũng như với Trung Quốc "nhằm đảm bảo Trung Quốc có thể sử dụng vị thế độc nhất này của mình."Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Bishop nêu rõ, 95% vốn đầu tư trực tiếp vào Triều Tiên đến từ Trung Quốc và hàng hóa của Triều Tiên chủ yếu xuất sang Trung Quốc.Chính vì thế Bắc Kinh có thể đóng một vai trò lớn hơn rất nhiều trong việc hỗ trợ khu vực và quốc tế nhằm buộc Triều Tiên phải hành động phù hợp và ngừng chương trình hạt nhân, tên lửa vốn rõ ràng được trù định để tấn công Mỹ.Bà Bishop đang ở Nhật Bản để tham dự cuộc hội đàm an ninh 2+2 nhằm thảo luận về việc tăng cường hợp tác quốc phòng.Theo AP, đại diện cấp cao phụ trách chính sách và ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini ngày 20/4 bày tỏ quan ngại về những căng thẳng gia tăng do chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, khẳng định Trung Quốc và châu Âu có trách nhiệm chung trong việc ngăn ngừa các hành động quân sự leo thang ở bán đảo Triều Tiên.Phát biểu tại Đại học Thanh Hoa vào ngày cuối cùng trong chuyến thăm ba ngày đến Bắc Kinh, bà Mogherini cảnh báo về những tác động mang tính toàn cầu của cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc và châu Âu có "trách nhiệm và mối quan tâm chung trong việc ngăn ngừa leo thang quân sự trong khu vực, thúc đẩy Bình Nhưỡng tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế và tái can dự với cộng đồng quốc tế, cùng nhau hành động vì mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên."Trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã kêu gọi Bắc Kinh sử dụng ảnh hưởng của mình, với tư cách là đối tác thương mại quan trọng nhất và đồng minh của Bình Nhưỡng, để gây áp lực lên Triều Tiên, buộc nước này ngừng các chương trình hạt nhân và tên lửa./.