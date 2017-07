Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop. (Ảnh: Khánh Linh/TTXVN)

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Thương mại Australia Steven Ciobo. (Ảnh: Khánh Linh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, tiếp tục chuyến thăm làm việc Australia từ ngày 23-25/7, ngày 25/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã hội đàm với Phó Thủ tướng (Quyền Thủ tướng) kiêm Bộ trưởng Nông nghiệp và Nguồn nước Barnaby Joyce, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop và Bộ trưởng Thương mại Steven Ciobo.Tại các cuộc hội đàm và tiếp xúc, các nhà lãnh đạo Australia đã đánh giá cao Việt Nam với tư cách là một quốc gia đang phát triển năng động và có vai trò tích cực ở khu vực Đông Nam Á, khẳng định dành ưu tiên cao cho quan hệ với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới.Hai bên hài lòng ghi nhận những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương Việt Nam - Australia, đặc biệt từ khi hai bên nâng cấp lên quan hệ Đối tác Toàn diện (2009) và ra Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Toàn diện Tăng cường (tháng 3/2015); nhất trí làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương và phối hợp chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước vào cuối năm 2017, đầu năm 2018 để các chuyến thăm này đạt kết quả cao, tạo dấu mốc quan trọng trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2018.Hai bên nhất trí về các biện pháp củng cố quan hệ Đối tác Toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế-thương mại, nông nghiệp, hỗ trợ phát triển, giáo dục-đào tạo, khoa học-nghiên cứu-sáng tạo, du lịch và giao lưu nhân dân.Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Quyền Thủ tướng Australia Banarby Joyce cùng các Bộ trưởng khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư sâu rộng hơn nữa, nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều (hiện đang đạt khoảng hơn 5 tỷ USD/năm), tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực hai bên có lợi thế bổ sung cho nhau như nông nghiệp, giáo dục, hạ tầng cơ sở, công nghệ sáng tạo...; nhất trí giao các bộ, ngành liên quan của hai nước xây dựng các nội dung cụ thể để thiết lập cơ chế đối thoại ở cấp bộ trưởng trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, hướng tới việc hình thành quan hệ Đối tác Kinh tế trong thời gian tới.Hai bên cũng nhất trí tham vấn và trao đổi thông tin nhằm từng bước dỡ bỏ rào cản thương mại đối với các sản phẩm nông sản, thủy sản; thúc đẩy liên doanh, liên hết, hình thành chuỗi sản xuất-cung ứng, tạo ra giá trị gia tăng cao đối với các sản phẩm nông nghiệp, qua đó góp phần vào việc nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân hai nước.Quyền Thủ tướng Banarby Joyce và Bộ trưởng Thương mại Steven Ciobo khẳng định Australia sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để hỗ trợ các mặt hàng trái cây nhiệt đới, tôm tươi nguyên con đáp ứng điều kiện nhập khẩu vào Australia.Australia khẳng định sẽ tiếp tục ưu tiên dành hỗ trợ phát triển ODA cho Việt Nam trong các lĩnh vực như ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường năng lực của khu vực tư nhân, bình đẳng giới… Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao Australia với vai trò là đối tác phát triển của Việt Nam, khẳng định Việt Nam sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA để thực hiện các mục tiêu về xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho khu vực miền núi, nông thôn.Hai bên đã thảo luận và chia sẻ nhiều đánh giá, nhận định chung về tình hình khu vực và quốc tế; nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là ASEAN. Trong bối cảnh khu vực đang có những biến chuyển lớn về địa chính trị - kinh tế, Australia khẳng định sự ủng hộ toàn diện và sẽ tích cực hỗ trợ để ASEAN hoàn thành các kế hoạch xây dựng Cộng đồng, tăng cường kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển, củng cố đoàn kết nội khối và phát huy vai trò trung tâm trong giải quyết các vấn đề chiến lược ở khu vực.Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở khu vực, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 (UNCLOS), tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện kiềm chế, không có các hành động đơn phương làm gia tăng căng thẳng và tranh chấp, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo Australia khẳng định sự cần thiết của việc thúc đẩy các mối liên kết kinh tế, thương mại ở khu vực thông qua các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương; nhất trí tăng cường hợp tác với các nước nhằm tìm hướng đi phù hợp cho Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), thúc đẩy sớm hoàn tất Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Australia đánh giá cao vai trò chủ nhà của Việt Nam trong Năm APEC 2017; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để Việt Nam tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam. Thay mặt các lãnh đạo Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hoan nghênh Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã nhận lời mời tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC.Sáng 25/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đến thăm Trung tâm Trao đổi phát minh công nghệ/sáng tạo (InnovationXchange) thuộc Bộ Ngoại giao Australia. Đây là sáng kiến của Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop, được khởi xướng từ năm 2015 với mục tiêu áp dụng công nghệ và các phát minh, sáng kiến mới nhằm nâng cao hiệu quả của các chương trình/dự án hỗ trợ phát triển của Australia dành cho các nước khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trung tâm này cũng là địa điểm để chính phủ, các công ty và cơ sở nghiên cứu trao đổi các phát minh, công nghệ mới, ứng dụng vào đời sống.Đến thăm và phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ đánh giá cao sáng kiến này; nhấn mạnh đây là sáng kiến mang tính nhân văn, mang đến sự hỗ trợ quý báu cho các nước trong đó có Việt Nam nhằm thúc đẩy sáng tạo, ứng dụng công nghệ và phát minh mới, nâng cao chất lượng sống của người dân, phù hợp với xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phó Thủ tướng đánh giá cao Australia đã hỗ trợ cung cấp nước sạch nông thôn cho một số địa phương của Việt Nam trong khuôn khổ sáng kiến này.Chiều 25/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đến thăm, nói chuyện với các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia và Văn phòng đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ ở thủ đô Canberra. Tại buổi nói chuyện, Phó Thủ tướng đã điểm lại và khẳng định quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Australia ngày càng phát triển tốt đẹp, đồng thời thông báo sơ qua về kết quả đạt được trong các cuộc làm việc, hội đàm với các quan chức Chính phủ Australia và chính quyền bang New South Wales trong thời gian ở thăm làm việc tại Australia./.