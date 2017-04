Người dân đi bộ trên một con phố ở Sydney, Australia ngày 20/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chỉ vài ngày sau khi Chính phủ liên bang Australia tuyên bố bãi bỏ thị thực 457 dành cho lao động có tay nghề đến làm việc tạm thời ở nước này, Bộ trưởng Khoa học Australia Arthur Sinodinos đã bày tỏ lo ngại thiếu hụt nhân lực trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học của Australia.Phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm phát triển an ninh mạng Australia (ACSGN) ngày 20/4, ông Arthur Sinodinos đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đóng góp từ các lao động nước ngoài trong việc phát triển khu vực an ninh mạng của Australia.Ông cho rằng sự góp mặt của họ là rất cần để giải quyết sự thiếu hụt nhân lực và yếu kém trong nỗ lực xây dựng sức mạnh cho ngành công nghiệp trị giá 2 tỷ đô la Australia (AUD) này.Bộ trưởng Arthur Sinodinos thừa nhận chương trình thị thực 457 thực sự đã đưa được nhiều lao động giỏi với trình độ kiến thức mới, sự tài năng, hiểu biết, các mối quan hệ… từ nước ngoài vào Australia.Ông cho biết ngành công nghiệp an ninh mạng của Australia có tiềm năng phát triển quy mô lên gấp 3 lần hiện nay, tức trị giá tới 6 tỷ AUD (4,5 tỷ USD), trong một thập kỷ tới.Tuy nhiên, ông cảnh báo một trong những rào cản ngăn điều này xảy ra là sự thiếu hụt lượng lớn nguồn nhân lực có trình độ mà ACSGN được cho là đang nằm trong số những trung tâm cần nhất trên thế giới.Trung tâm được chính phủ tài trợ này dự kiến cần thêm ít nhất 11.000 nhân viên trong thập kỷ tới để đáp ứng yêu cầu đặt ra.Trước đó, ngày 19/4, các nhà khoa học ở Australia cũng bày tỏ lo ngại sự thay đổi chương trình thị thực 457 có thể tạo hậu quả chưa từng có cho các trung tâm nghiên cứu khoa học ở nước này khi có thể phải cắt giảm các công trình nghiên cứu.Các nhà khoa học cho rằng loại visa 457 rất quan trọng trong việc giúp tuyển mộ các giáo sư hàng đầu để đào tạo những sinh viên chưa tốt nghiệp đồng thời thúc đẩy ngành khoa học của Australia.Các trường đại học ở Australia cũng lo sợ loại visa mới thay thế visa 457 sẽ khiến họ không thể tìm được các nghiên cứu sinh, tiến sỹ bởi thị thực mới yêu cầu phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm.Nhóm 8 trường đại học hàng đầu ở Australia đã gửi thư tới Thủ tướng Malcolm Turnbull bày tỏ quan ngại về sự thay đổi thị thực nhằm siết chặt lao động người nước ngoài này.Trong thư, các trường này cho rằng việc thay thế cơ chế thị thực ưu đãi dành cho lao động có tay nghề ở nước ngoài có thể ảnh hưởng đến ngành giáo dục quốc tế vốn đem lại gần 22 tỷ AUD (16,5 tỷ USD) cho nền kinh tế Australia do giảm số du học sinh./.