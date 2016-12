Khu định cư Ramat Shlomo thuộc phía ở Jerusalem. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 30/12, Australia đã lên tiếng phản đối chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama có những động thái leo thang căng thẳng ngoại giao với Israel, đồng thời khẳng định sự việc này sẽ không hỗ trợ một nghị quyết của Liên hợp quốc lên án các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây và Đông Jerusalem.Trong một tuyên bố với truyền thông Australia, Ngoại trưởng Julie Bishop nhắc lại rằng Chính phủ Australia luôn “ủng hộ một giải pháp hai nhà nước, nơi Israel và Palestine cùng chung sống trong hòa bình và an ninh, trong các đường biên giới được quốc tế công nhận;” đồng thời kêu gọi cả hai bên kiềm chế các động thái có thể đe dọa triển vọng hòa bình và nối lại đàm phán trực tiếp cho một giải pháp hai nhà nước càng sớm càng tốt.Bà Bishop cũng lưu ý rằng Australia hiện chưa phải là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và không đủ điều kiện bỏ phiếu cho nghị quyết này, nhưng nói rõ Chính phủ liên bang Australia không ủng hộ các động thái gây căng thẳng.Trước đó, ngày 29/12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng việc Israel xây dựng các khu định cư trên đất chiếm đóng đang gây nguy hiểm cho hòa bình Trung Đông, đồng thời bày tỏ sự thất vọng với đồng minh lâu năm của Mỹ trước khi ông rời nhiệm sở trong vài tuần tới.Phát biểu này được đưa ra sau khi tuần trước, Washington bỏ phiếu trắng dọn đường cho một nghị quyết của Liên hợp quốc yêu cầu Israel chấm dứt xây dựng các khu định cư tại vùng lãnh thổ chiếm đóng Palestine, động thái trái với thông lệ của Mỹ là bảo vệ nhà nước Do Thái trước hành động của Liên hợp quốc. Quan chức Chính phủ Israel đã phản ứng dữ dội.Tuyên bố Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng chính quyền Obama đã không chỉ không bảo vệ quốc gia đồng minh thân cận tại Liên hợp quốc mà còn "đứng sau giật dây." Tuyên bố còn khẳng định Israel "trông đợi hợp tác với Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng như mọi người bạn ở Quốc hội, cả từ đảng Cộng hòa và Dân chủ, để khắc phục những tác động gây phương hại từ nghị quyết phi lý này."Ngoài ra, Israel cũng đã triệu hồi đại sứ của mình tại New Zealand để tham vấn sau khi nước này đồng tài trợ cho nghị quyết trên của Liên hợp quốc, lập luận rằng các khu định cư “không có giá trị pháp lý và không vi phạm luật pháp quốc tế”./.