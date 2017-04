Cảnh sát Australia tuần tra bên ngoài Nhà hát Con Sò ở Sydney. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/4, các lực lượng an ninh và chống khủng bố Australia đã được tăng cường triển khai tại thành phố Sydney, bang New South Wales (NSW).Hoạt động trên nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đến thành phố này vào tối cùng ngày, cũng như ứng phó với khả năng xảy ra tấn công khủng bố nhằm vào dịp lễ kỷ niệm Ngày ANZAC - một trong những dịp lễ quan trọng nhất của Australia được tổ chức vào ngày 25/4 hằng năm nhằm tưởng nhớ và vinh danh những người lính Australia và New Zealand đổ bộ Gallipoli, Thổ Nhĩ Kỳ, trong Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất.Tháng trước, một thiếu niên ở miền Tây Sydney thừa nhận đã lên kế hoạch tấn công khủng bố vào Ngày ANZAC.Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, từ sáng 21/4, một số khu vực xung quanh địa điểm nổi tiếng Cầu cảng Sydney đã được bố trí lực lượng.Ông Pence sẽ tới thăm khu vực này và đây cũng là nơi sẽ diễn ra lễ cầu siêu và diễu hành trong Ngày ANZAC dự kiến thu hút hàng chục nghìn người và có nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công khủng bố.Cảnh sát bang NSW cho biết các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo đang tiến hành mọi biện pháp có thể nhằm đảm bảo an toàn cho các sự kiện trên.Theo kế hoạch, Phó Tổng thống Pence sẽ đến Sydney tối 21/4. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Australia của một đại diện trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump và cũng là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du của ông Pence tới châu Á-Thái Bình Dương.Dự kiến, trọng tâm của chuyến thăm Australia sẽ là các cuộc thảo luận về những rào cản thương mại giữa Mỹ và Australia.Ông Pence dự định thảo luận với Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Du lịch Australia Steve Ciobo về Thỏa thuận Thương mại tự do song phương được ký cách đây 12 năm cũng như nhiều cơ hội đầu tư khác./.