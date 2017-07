Hành khách xếp hàng chờ đợi kiểm tra an ninh tại sân bay Sydney, Australia. (Nguồn: EPA/TTXVN)

An ninh đã được siết chặt hơn nữa tại tất cả các sân bay trên khắp cả nước Australia trong ngày 31/7 sau khi giới chức nước này phá vỡ một âm mưu tấn công khủng bố máy bay một ngày trước đó.Theo các biện pháp an ninh mới, hành lý của hành khách trên các chuyến bay nội địa và quốc tế đều phải kiểm tra thêm bằng máy quét an ninh. Hành khách được yêu cầu có mặt tại sân bay trước 2 giờ đồng hồ đối với các chuyến bay trong nước và 3 giờ đồng hồ đối với các chuyến bay quốc tế.Theo Bộ Tư pháp Australia, quy trình kiểm tra an ninh gắt gao này có thể khiến các chuyến bay nội địa và quốc tế bị chậm trễ, gây phiền nhiễu do hành khách, song các biện pháp này là cần thiết để đảm bảo an toàn, an ninh hàng không. Bộ Tư pháp Australia cho biết giới chức nước này sẽ duy trì các biện pháp an ninh tăng cường trong giai đoạn trước mắt.Giới truyền thông Australia đồng loạt đưa tin bốn người đàn ông gồm hai cặp cha con người Australia gốc Liban bị cảnh sát bắt giữ trước đó, âm mưu sử dụng khí độc và một thiết bị bom tự chế có hình thức giống máy xay thịt để giết hại hành khách trên máy bay.Tờ Sydney Daily Telegraph đưa tin những phần tử Hồi giáo cực đoan này âm mưu tiến hành kế hoạch khủng bố trên một chuyến bay từ Sydney tới một điểm đến ở Trung Đông. Tuy nhiên, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và Bộ trưởng Phòng vệ biên giới Peter Dutton từ chối bình luận về những thông tin trên.Cảnh sát Australia đang tiếp tục thu thập các bằng chứng tại năm ngôi nhà mà lực lượng chức năng lục soát trước đó. Theo nhận định của cảnh sát Australia, tiến trình điều tra sẽ mất rất nhiều thời gian.Hiện Australia vẫn duy trì cảnh báo khủng bố ở mức "có thể xảy ra." Là đồng minh và đối tác của Mỹ tham gia các chiến dịch quân sự ở khu vực Trung Đông, nước này đã lọt vào "tầm ngắm" tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Kể từ năm 2014 đến nay, cảnh sát Australia đã phá vỡ 13 âm mưu tấn công khủng bố trong nước./.