Cảnh sát đưa số cocaine bị thu giữ vào một chiếc xe tải. (Nguồn: nzherald.co.nz)

Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) vừa chặn đứng một vụ buôn bán ma túy xuyên quốc gia lớn nhất ở nước này, theo đó bắt giữ 6 người, thu 1,4 tấn cocain trị giá lên tới 312 triệu AUD (khoảng 239 triệu USD) trên một chiếc thuyền ngoài khơi bờ biển bang New South Wales.Cảnh sát cho biết chiếc thuyền nói trên khởi hành từ New Zealand hồi tháng trước và đã tiếp cận một tàu ở Nam Thái Bình Dương để nhận ma túy sau đó đưa vào Australia.Chuyên án này kết thúc sau 2 năm rưỡi điều tra một mạng lưới tiêu thụ ma túy xuyên quốc gia.Cảnh sát sẽ tiếp tục mở rộng điều tra và có thể sẽ có thêm nhiều nghi phạm bị bắt giữ.Phát biểu tại buổi họp báo, Bộ trưởng Tư pháp liên bang Michael Keenan khẳng định đây là vụ thu giữ cocain lớn nhất trong lịch sử Australia, ngăn chặn được một số lượng lớn ma túy tuồn ra thị trường.Ông cho biết trong 6 đối tượng bị bắt giữ có 4 người quốc tịch Australia, 1 người New Zealand và 1 người mang hai quốc tịch Fiji và Thụy Sĩ. Những đối tượng này có thể bị kết án tù chung thân./.