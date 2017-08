Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull (trái) trong một cuộc họp báo tại Sydney. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Chính phủ Australia ngày 6/8 đã lên tiếng ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên, đồng thời khẳng định rằng này sẽ áp dụng các biện pháp hỗ trợ.Trong một tuyên bố chung, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và Ngoại trưởng Julie Bishop đã hoan nghênh việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhất trí thông qua các biện pháp trừng phạt mới chống Triều Tiên sau những vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa gần đây của nước này.Theo tuyên bố chung, Australia sẽ ban hành các lệnh cấm nhập cảnh và trừng phạt tài chính đối với một số cá nhân và doanh nghiệp có liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.Tuyên bố nêu rõ Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh toàn cầu. Australia ủng hộ các nỗ lực quốc tế và sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt tài chính và bổ sung cấm đi lại đối với các cá nhân cũng như bảy công ty có liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.Nghị quyết do Mỹ soạn thảo cấm các mặt hàng xuất khẩu của Triều Tiên bao gồm than, sắt, chì, hải sản cũng như cấm cấp giấy phép lao động mới cho người lao động nhập cư Triều Tiên. Các biện pháp trừng phạt cứng rắn mới này có thể gây thiệt hại cho Triều Tiên 1 tỷ USD mỗi năm./.