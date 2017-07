Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên được phóng tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Sputnik và THX đưa tin, ngày 29/7, trong một tuyên bố, chính phủ Australia khẳng định nước này ủng hộ các hành động quân sự được các nước láng giềng của Triều Tiên tiến hành sau một vụ thử tên lửa đạn đạo mới đây.Tuyên bố nhấn mạnh: “Australia ủng hộ các biện pháp phòng thủ được tiến hành ở khu vực, điều cần thiết nhằm đáp trả mối đe dọa do thái độ và chính sách của Triều Tiên gây ra.Căng thẳng leo thang trong khu vực hoàn toàn là trách nhiệm của Bình Nhưỡng.”Vụ phóng mới nhất của Triều Tiên vào đêm 28/7 là lần thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) lần thứ hai trong gần một tháng.Bình Nhưỡng đã nhanh chóng bị Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản chỉ trích vì vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong khi Trung Quốc kêu gọi thận trọng nhằm tránh để căng thẳng leo thang.Cùng ngày, Ngoại trưởng New Zealand Gerry Brownlee đã lên án vụ thử tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên vừa tiến hành, cho rằng đây là hành động "hoàn toàn không thể chấp nhận được"./.