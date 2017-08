Ngoại trưởng Australia Julie Bishop và Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU Federica Mogherin. (Nguồn: flickr)

Ngày 7/8, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop và Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini đã ký Hiệp định khung Australia-EU về tăng cường hợp tác song phương.Sự kiện trên diễn ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các hội nghị liên quan tại thủ đô Manila của Philippines. Theo Hiệp định, hai bên tái khẳng định tôn trọng các nguyên tắc dân chủ và nhân quyền; cam kết tạo ra một môi trường thuận lợi cho thương mại và đầu tư song phương lớn hơn; tăng cường hợp tác an ninh và đấu tranh chống các loại tội phạm và khủng bố; công nhận những lợi ích của nhau trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, nghiên cứu và đổi mới; thúc đẩy phát triển bền vững ở khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường…Phát biểu sau lễ ký, Ngoại trưởng Bishop khẳng định việc ký kết Hiệp định khung đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong hợp tác chiến lược giữa Australia và EU.Hiệp định này sẽ tăng cường hợp tác giữa Australia và EU giải quyết những thách thức trong chính sách đối ngoại và an ninh, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, và các vấn đề kinh tế và thương mại; đồng thời sẽ khuyến khích liên kết chặt chẽ hơn giữa các nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và xã hội dân sự của hai bên.Theo bà Julie Bishop, Australia và EU là đối tác tự nhiên, chia sẻ những giá trị chung, di sản văn hóa và cam kết giải phóng và mở cửa thị trường. Hiệp định khung được xây dựng trên quan hệ thân thiết và nguyện vọng của hai bên cho sự hợp tác sâu hơn và tăng cường mối quan hệ song phương của Australia với EU tại thời điểm sự phát triển toàn cầu có nhiều biến động chưa từng có.Về phần mình, bà Federica Mogherini cho rằng châu Âu và Australia dù cách xa nhau về mặt địa lý, nhưng hai bên hàng ngày làm việc với nhau trên cơ sở đối tác có cùng chí hướng.Hiệp định này phản ánh mối quan hệ mạnh mẽ giữa EU và Australia thông qua việc tăng cường trao đổi và hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai bên và toàn thế giới. Hiệp định này sẽ là đường hướng phát triển quan hệ giữa EU và Australia trong tương lai và sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán cho một thỏa thuận thương mại tự do toàn diện, chất lượng cao giữa hai bên./.