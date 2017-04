(Nguồn: Toronto Sun)

Các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp sữa của Australia và New Zealand tuyên bố sẽ ủng hộ các động thái của Mỹ đưa tranh chấp thương mại với Canada lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sau khi Tổng thống Donald Trump cho rằng các quy định hiện hành là “không công bằng."Tuyên bố của Bộ trưởng Thương mại New Zealand Todd McClay cho biết chính phủ nước này đang đánh giá "tính nhất quán" của WTO về chính sách của ngành sữa Canada và đã trực tiếp nêu quan ngại với Ottawa.Ông nêu rõ: “Cùng với các nước xuất khẩu sữa khác, kể cả Mỹ, chúng tôi đã nêu vấn đề về các chính sách của Canada lên Ủy ban Nông nghiệp của WTO trong các cuộc họp tại Geneva, Thụy Sĩ hồi tháng trước."Trong khi đó, ông Malcolm Bailey, Chủ tịch Hiệp hội Các công ty sữa New Zealand, cho biết hiệp hội này đang làm việc với Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm thu thập thông tin để khiếu nại Canada lên WTO.Cũng về vấn đề này, ông John McQueen, Giám đốc điều hành Tập đoàn Dairy Farm của Australia, đã kêu gọi các nước sẽ ủng hộ hành động của WTO chống lại Canada.Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ loại bỏ hệ thống quản lý nguồn cung “không công bằng” trong ngành công nghiệp sữa, đồng thời đe dọa sẽ phá vỡ Thỏa thuận Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) nếu Canada không đồng ý với một số thay đổi đáng kể. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump cáo buộc Canadacác thỏa thuận thương mại, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ cam kết sẽ tìm kiếm “thương mại công bằng” cho các chủ trang trại bò sữa ở bang Wisconsin.Ông cũng cảnh báo sẽ cứng rắn trong các cuộc đàm phán lại về NAFTA vào cuối năm nay.Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố trên sau khi ký sắc lệnh tăng cường bảo vệ các chính sách mua sắm của Mỹ và hạn chế tiếp nhận các lao động nước ngoài tay nghề cao đến nước này.Dự báo việc chính quyền mới tại Mỹ nhắm tới ngành công nghiệp sữa Canada sẽ gây ra những tác động chính trị và ngân sách lớn cho chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau.Việc cắt giảm thuế sẽ làm giảm ngân sách, trong khi việc tăng cường nhập khẩu sẽ làm mất ổn định hệ thống sản xuất vốn mang lại khoảng 10 tỷ đôla Canada (tương đương 8 tỷ USD) mỗi năm cho quốc gia Bắc Mỹ này./.