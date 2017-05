Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn ở Gatineau, tỉnh Quebec. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 7/5, thành phố Montreal thuộc tỉnh Quebec, Canada đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi có tới ba con đê bị vỡ và 220 người phải sơ tán theo lệnh khẩn cấp.Phóng viên TTXVN tại Canada dẫn lời Thị trưởng Montreal Denis Coderre cho biết ba con đê bị vỡ ở thị trấn Pierrefonds-Roxboro, phía Bắc thành phố Montreal.Thị trấn Rigaud ở phía Tây cũng phát lệnh sơ tán bắt buộc và ban bố tình trạng khẩn cấp trong nhiều ngày. Cơ quan môi trường cảnh báo mực nước ở Montreal có thể sẽ tiếp tục dâng cao thêm 20cm trong 24 giờ tới, yêu cầu các lực lượng chức năng phải túc trực phương án hỗ trợ người dân khi cần thiết.Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn người dân ở Montreal nói riêng và hai tỉnh Quebec, Ontario nói chung đang phải đối mặt với trận ngập lụt tồi tệ nhất trong nhiều năm trở lại đây do mưa kéo dài bất thường, băng và tuyết tan. Tỉnh Quebec chịu ảnh hưởng nặng nhất với gần 1.900 căn nhà thuộc 130 khu vực dân cư bị ngập nước.Ở vùng Gatineau giáp ranh giữa Quebec và thủ đô Ottawa, thêm khoảng 900 hộ dân đã được sơ tán khẩn cấp trong ngày 7/5 sau khi 380 hộ phải sơ tán trước đó.Tình hình ngập lụt ở tỉnh Ontario chưa đến mức phải ban bố tình trạng khẩn cấp nhưng cũng khiến nhiều người phải rời khỏi nhà. Lượng mưa trong hai ngày cuối tuần ở khu vực phía Đông Ontario, nhất là vùng Trenton, lên tới 80mm.Ở khu vực bờ Đông Canada, một số vùng ở tỉnh New Brunswick có lượng mưa kỷ lục lên tới 150mm sau 36 giờ mưa không ngớt. Nước dâng sát mép một số bờ sông, buộc một số tuyến đường phải đóng cửa. Còn tại tỉnh British Columbia thuộc bờ Tây, lụt lội vẫn tiếp tục nghiêm trọng.Tình trạng nguy cấp đã buộc Bộ Quốc phòng Canada phải tăng quân số hỗ trợ khu vực Quebec lên 1.200 binh sỹ, gấp 3 lần so với dự định ban đầu. Máy bay trực thăng và thuyền của quân đội cũng được huy động hỗ trợ. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa được giao nhiệm vụ kiểm tra từng ngôi nhà ở những vùng ngập nặng để đảm bảo tất cả người dân đều đã sơ tán đến nơi an toàn./.