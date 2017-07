Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: MBF)

Chia sẻ tại Hội nghị Sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2017, các nhà mạng lớn của Việt Nam là Viettel, VNPT, MobiFone cho biết doanh thu, lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ năm 2016.Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT cho hay, đơn vị này đạt lợi nhuận 2.390 tỷ đồng. Con số này bằng 50,4% kế hoạch năm, tăng 15,5% so với cùng kỳ 2016. Doanh thu toàn tập đoàn đạt 68.000 tỷ đồng, hoàn thành 47,3% kế hoạch năm và bằng 106% so với cùng kỳ.Vẫn theo ông Trần Mạnh Hùng, dự kiến tới hết tháng Chín, đơn vị này sẽ hoàn thành lắp đặt trên 14.000 trạm BTS 4G , di chuyển và tối ưu 3.000 trạm BTS 3G, lắp mới 3.000 trạm BTS 3G, đưa tổng cộng hơn 20.000 trạm BTS các loại vào hoạt động. Dự kiến tới cuối năm, VNPT sẽ lắp thêm khoảng 7.000 trạm BTS 4G và 3.000 trạm BTS 3G, nâng tổng số trạm BTS lắp bổ sung trong 2017 lên 30.000 trạm BTS các loại.Về phía MobiFone, Tổng Giám đốc Cao Duy Hải cho biết dù gặp rất nhiều sức ép song kết quả doanh thu toàn đơn vị trong 6 tháng qua đạt 21.274 tỷ đồng, tương đương 48,1% kế hoạch năm 2017 và tăng 18,7 % so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận của MobiFone đạt 2.600 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch năm, nộp ngân sách đạt 2.700 tỷ đồng…Trong khi đó, ông Hoàng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Viettel doanh thu của đơn vị này trong sáu tháng đầu năm là 117.714 tỷ đồng, đạt hơn 48% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn là 21.471 tỷ đồng. Tổng nộp ngân sách nhà nước là 19.956 tỷ đồng, đạt 48,7% kế hoạch năm.“Tổng số thuê bao Viettel trên toàn cầu gần xấp xỉ 100 triệu, trong đó trong nước khoảng 61 triệu và nước ngoài hơn 30 triệu thuê bao,” ông Sơn nói.(Biểu đồ doanh thu, lợi nhuận của 3 "ông lớn" ngành viễn thông Việt Nam 6 tháng đầu năm 2016)Cũng theo vị lãnh đạo này, tới thời điểm hiện tại, Viettel đã có cơ sở hạ tầng mạng lưới tương đối đồng bộ, hiện đại, hoàn chỉnh với 350.000 km cáp quang, 5 đường trục quốc gia, 6 đường trục quốc tế trong đó có 4 tuyến cáp biển và 2 tuyến đất liền. Nhà mạng này cũng có khoảng 25.000 trạm BTS 2G; 35.000 trạm BTS 3G và 4G là 36.000 trạm, phủ sóng toàn quốc.Ông Sơn cũng chia sẻ đơn vị này dự kiến sẽ khai trương dịch vụ viễn thông tại Myanmar vào cuối năm hoặc quý 1/2018./.