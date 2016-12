Giao dịch tại TPBank. (Nguồn: TPB ank)

Mặc dù có rất nhiều kênh đầu tư khác nhau như chứng khoán, bất động sản, vàng nhưng gửi tiết kiệm vẫn là lựa chọn của đông đảo người Việt vì độ an toàn cao mà vẫn có lãi. Tuy nhiên, để đảm bảo lợi ích của khoản tiết kiệm, các chuyên gia cho rằng, khách hàng nên quan tâm đến những ngân hàng có dịch vụ và tiện ích kèm theo.Nắm bắt được nhu cầu của người dân, các ngân hàng đã triển khai hàng loạt các sản phẩm tiết kiệm, chương trình khuyến mại nhằm hút tiền gửi phù hợp với từng đối tượng như trẻ em, học sinh sinh viên, cán bộ về hưu, công nhân, viên chức, doanh nghiệp…Mỗi sản phẩm, hình thức tiết kiệm không chỉ phù hợp với từng đối tượng cụ thể mà còn phù hợp với thói quen tiết kiệm của mỗi người. Vì vậy, tùy theo khả năng tài chính của mình, người gửi có thể chọn một hay nhiều hình thức: tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng linh hoạt, tiết kiệm kỳ hạn ngày, tiết kiệm online, tài khoản gửi góp, tiết kiệm tự động...Ví dụ như, nếu có khoản tiền ban đầu khá lớn, người gửi có thể gửi theo hình thức tiết kiệm năm để hưởng lãi cao nhất, với khoản tiền nhỏ nhưng phát sinh đều đặn hàng tháng thì có thể tham gia sản phẩm tiết kiệm gửi góp để tích lũy dần trong tương lai.So với đầu năm 2016, mặt bằng lãi suất huy động của các ngân hàng đã tăng khá cao và mức độ cạnh tranh ngày càng lớn. Các nhà băng đang ra sức khuyến mại, đưa ra lãi suất cạnh tranh nhằm hút nguồn tiền gửi.Mặc dù lãi suất cao là điều ai cũng mong muốn nhưng người gửi không nên lựa chọn ngân hàng chỉ dựa vào lãi suất. Thay vào đó, người gửi cần lựa chọn những ngân hàng uy tín và đang triển khai thêm những chương trình ưu đãi hấp dẫn. Điều này sẽ giúp khoản tiết kiệm đem lại lãi suất ổn định cho người gửi.Những dịp lễ lớn, nhất là thời điểm cuối năm là thời điểm hầu hết các ngân hàng đều tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi để tri ân khách hàng cũ và thu hút khách hàng tiềm năng. Mỗi ngân hàng tùy theo thế mạnh sản phẩm mà có những chương trình phù hợp.Chẳng hạn, đối với sản phẩm tiết kiệm, TPBank đang có chương trình khuyến mãi “Gửi tiền rộn ràng quà, vui trọn Tết vô giá” được áp dụng trên phạm vi toàn quốc từ nay đến 28/2/2017.Theo đó, từ nay cho tới 25/2/2017, với mỗi khoản tiết kiệm thường trị giá 100 triệu đồng hoặc với mỗi 50 triệu đồng khi gửi tiết kiệm Trường An Lộc kỳ hạn 1 tháng trở lên tại TPBank, khách hàng sẽ được bốc thăm ngay tại quầy giao dịch và có cơ hội sở hữu một trong những phần quà giá trị hoặc tham gia chương trình bốc thăm may mắn với phần quà là 3 voucher mua sắm tại Uma trị giá 50 triệu đồng.Bên cạnh đó, khách hàng tham gia mở sổ tiết kiệm trong thời gian từ 2/2/2017 đến 28/2/2017 sẽ được nhận ngay lì xì may mắn đầu năm với các mức quà tặng từ 20.000 đến 200.000 đồng.Các chuyên gia cho rằng, mỗi người nên có nhiều hơn một sổ tiết kiệm với kỳ hạn khác nhau, tùy vào kế hoạch chi tiêu. Một sổ tiết kiệm dài hạn trên một năm để có mức lãi suất tốt. Một sổ tiết kiệm ngắn hạn hoặc không thời hạn để có thể linh hoạt rút ra những lúc cần kíp.Ngoài những lưu ý này, để được hưởng lợi ích tối đa, khách hàng cần quan tâm đến những dịch vụ và tiện ích kèm theo vì hiện nay hầu hết các ngân hàng đều nâng cao năng lực phục vụ và gia tăng tiện ích có lợi cho khách hàng để thu hút tiền gửi và cạnh tranh./.