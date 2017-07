Lửa bốc lên từ khu vực Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai. (Nguồn: Otofun.net)

Vào 1 giờ sáng 19/7, một đám cháy bất ngờ bùng lên tại tầng 4 - Khu vực Khoa Khám bệnh Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).Theo thông tin mới nhất từ Bệnh viện Bạch Mai, vụ cháy xảy ra ở tầng trên cùng của tòa nhà Khoa Khám bệnh.Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng cứu hỏa đã có mặt kịp thời để khống chế và dập tắt ngọn lửa sau 30 phút.Hiện tại, công an đã niêm phong hiện trường để tiến hành điều tra nguyên nhân.Theo ông Dương Đức Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay, khu vực cháy xảy ra tại tầng 4 khoa khám bệnh là phòng của một ngân hàng được đặt tại bệnh viện nhằm hỗ trợ bệnh nhân làm thẻ, nên khi đám cháy xảy ra không có người. Trong phòng, một số máy tính, máy in cùng đường truyền mạng bị hỏng.Đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết, vụ cháy xảy ra vào nửa đêm tại Khoa Khám bệnh nên ở thời điểm này không có bệnh nhân bị thương do hỏa hoạn. Khu vực Khoa Khám bệnh không phải là khu vực điều trị bệnh nhân nội trú, vì vậy không có thiệt hại về người./.