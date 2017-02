Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo. (Nguồn: AP/TTXVN)

Ba Lan và Đức nhất trí tăng cường hợp tác ở mọi cấp độ, bao gồm cả lĩnh vực an ninh. Đây là tuyên bố của Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo đưa ra trong cuộc họp báo chung ngày 7/2 với Thủ tướng Đức Angela Merkel, người đang có chuyến thăm Ba Lan.Thủ tướng Szydlo đã bày tỏ lòng cảm ơn với Thủ tướng Merkel vì Đức đã tham gia thực thi những quyết định mà hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông qua hồi năm ngoái tại Warsaw, trong đó NATO sẽ bố trí các tiểu đoàn đa quốc gia tại Latvia, Litva, Estonia và Ba Lan, nhằm mở rộng sự hiện diện của liên minh quân sự này ở sườn phía Đông.Bà Szydlo cho rằng đây là điều quan trọng đối với an ninh khu vực. Do đó, Ba Lan và Đức, hai đối tác quan trọng, sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương trong lĩnh vực an ninh, đồng thời thực hiện nhiều dự án chung.Người đứng đầu Chính phủ Ba Lan nhấn mạnh ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) cải cách để sự kiện Brexit (Anh rời khỏi EU) không thể tái diễn.Bà cho rằng EU cần phát triển nhưng có tính đến lợi ích của tất cả các nước thành viên. Theo bà Szydlo, những lĩnh vực chính mà EU cần cải cách gồm di cư, năng lượng và quốc phòng.Về vấn đề Ukraine, cả hai nhà lãnh đạo Ba Lan và Đức đều cho rằng cần duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Nga khi tình hình căng thẳng tại miền Đông Ukraine chưa có dấu hiệu lắng dịu.Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận vấn đề khí hậu và năng lượng./.