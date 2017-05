Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri trong bối cảnh đúng 1 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử, Thủ tướng Anh Theresa May ngày 9/5 cam kết sẽ áp dụng chính sách giảm giá tiêu thụ năng lượng nội địa nếu đảng Bảo thủ của bà giành chiến thắng.Ước tính sẽ có khoảng 17 triệu hộ gia đình ở Anh được hưởng lời từ chính sách này của nhà lãnh đạo Anh.Theo báo The Sun, Thủ tướng May có kế hoạch chỉ thị cho Ofgem - đơn vị điều chỉnh giá năng lượng đưa ra biểu giá tiêu thụ năng lượng mới trên cơ sở giảm thiểu chi phí thuế biến đổi tiêu chuẩn mà 2/3 hộ gia đình đang ở Anh đang phải gánh chịu do hoạt động tiêu thụ năng lượng đột ngột tăng.Bà hy vọng chính sách này sẽ giúp nhiều hộ gia đình ở Anh tiết kiệm khoảng 100 bảng/năm.Cùng ngày 9/5, Bộ trưởng Năng lượng Anh Greg Clark cho rằng thị trường năng lượng của Anh đang vận hành không hiệu quả, thiếu sự cạnh tranh lành mạnh bởi các nhà cung cấp năng lượng lớn nhất ở nước này sở hữu quá nhiều quyền lực buộc người tiêu cùng chịu nhiều loại phí.Ông khẳng định trong thời gian tới, cơ quan chức năng Anh sẽ công bố văn bản pháp luật quy định cụ thể về lĩnh vực này.Trước đó, chính phủ của Thủ tướng May cũng kêu gọi các nhà cung cấp năng lượng ở Anh tăng cường cạnh tranh lành mạnh.Hiện, Anh có 6 nhà cung cấp năng lượng lớn là Centrica, SSE, Scottish Power, Npower, E.On và EDP./.