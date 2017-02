Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietlott)

Ba khách hàng may mắn trúng 3 giải Jackpot với tổng trị giá gần 127 tỷ đồng đã chính thức xuất hiện và yêu cầu trả thưởng.Theo thông tin vừa được đại diện Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết chiều 8/2, đây là những khách hàng có vé trúng giải tại các kỳ quay số mở thưởng thứ 76 ngày 11/1, kỳ 83 ngày 29/1 và kỳ 85 ngày 3/2.Điều đặc biệt là, 3 khách hàng này trong cùng ngày 6/2 đã đến chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Vietlott yêu cầu thực hiện thủ tục trả thưởng. Qua xác minh trên hệ thống và hồ sơ kèm theo, đại diện Vietlott xác định 3 vé của khách hàng mang đến là hợp lệ và có tổng trị giá trúng Jackpot là trên 126,8 tỷ đồng.Những khách chơi này đã chính thức được trao thưởng trong buổi lễ tổ chức sáng 8/2 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, 2 khách chơi (ông L.T.H và ông T.Đ.H) đến từ Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận số tiền sau thuế lần lượt là gần 25,9 tỷ đồng và hơn 68 tỷ đồng. Vị khách thứ 3 tới từ Long An (ông T.C.D) nhận số tiền hơn 20 tỷ đồng sau thuế.Trước đó, thống kê về giải Jackpot sau gần 7 tháng triển khai, đại diện Vietlott cho biết, đã có tổng cộng 14 khách hàng trúng thưởng. Đặc biệt, 85,71% vé trúng Jackpot được phát hành tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, 78,57% vé trúng giải Jackpot là do máy chọn.Cũng liên quan tới Vietlott, báo cáo kinh doanh của đơn vị này cho thấy, trong năm 2016, doanh thu bán vé (bao gồm cả thuế) của Vietlott đạt 1.597 tỷ đồng, ước bằng 2,1% doanh thu của toàn thị trường xổ số. Trong 12 tỉnh, thành phố đã triển khai, Thành phố Hồ Chí Minh là thị trường có doanh thu lớn nhất với hơn 1.000 tỷ đồng, tiếp đó là các địa phương khác như Cần Thơ (gần 135 tỷ đồng), An Giang (gần 86 tỷ đồng), Bình Dương (hơn 84 tỷ đồng),…/.