Rạng sáng 30/7, trên địa bàn xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người tử vong và 1 người bị thương nặng.Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 30 phút, ngày 30/7, hai người đi trên xe máy có tên là Hải (trú Tân An, Hiệp Đức) và Kỳ (trú Hiệp Thuận, Hiệp Đức) kéo theo xe bò chở gỗ chạy từ hướng huyện Phước Sơn đi xuống huyện Hiệp Đức.Đến địa bàn xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức thì xảy ra tai nạn với xe máy đi ngược chiều có hai người trên xe là anh Lộc và anh Đức (trú xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam).Vụ tai nạn nghiêm trọng đã làm 3 người tử vong tại chỗ, gồm các nạn nhân Hải, Kỳ và Đức. Riêng anh Lộc thì bị thương nặng nên được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.Ông Trần Ngọc Côi, Trưởng công an xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức cho biết: do tai nạn xảy ra trong đêm tối nên việc xác định nguyên nhân gặp nhiều khó khăn.Hiện, công an huyện Hiệp Đức đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.