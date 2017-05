(Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN)

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa​-Vũng Tàu, đến thời điểm hiện nay tỉnh còn 30.000 con lợn quá lứa (cân nặng từ 115-140 kg/con) và 190.000 con lợn đúng lứa (cân nặng từ 85​-114 kg/con).Với số lượng tồn trên người chăn nuôi trên địa bàn gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ, đặc biệt là lợn quá lứa. Giá bán lợn hiện nay ở các hộ dân trên địa bàn tỉnh chỉ từ 20.000​-22.000 đồng/kg.Ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng cho biết, hiện so với nhu cầu tiêu thụ thịt lợn trên địa bàn tỉnh thì số lượng lợn thịt hiện nuôi đã vượt quá nhiều lần nhu cầu.Trong khi đó, chưa kể số lượng ở các tỉnh khác được lấy từ Thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí nhập khẩu từ nước khác về cung cấp cho các siêu thị, các công ty dầu khí đóng trên địa bàn tỉnh đưa về Bà Rịa-Vũng Tàu giết mổ (Bình quân toàn tỉnh chỉ có nhu cầu giết mổ và tiêu thụ khoảng 1.000-1.200 con lợn/ngày, trong khi đó lượng lợn thịt hiện tại đã trên 400.000 con).Trước tình trạng trên, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã triển khai Chương trình “Nhận diện truy xuất nguồn gốc” của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho tất cả các trang trại chăn nuôi trên địa bàn nhằm đưa sản phẩm thịt lợn của tỉnh vào thị trường này.Bên cạnh đó, kêu gọi khuyến khích tăng cường lượng thức ăn được chế biến từ lợn vào khẩu phần ăn hàng ngày tại các bếp ăn tập thể ở các khu công nghiệp, doanh trại, trường học… nhằm tăng cường sản lượng tiêu thụ; quảng bá, giới thiệu “Chuỗi an toàn thực phẩm,” các cơ sở chăn nuôi lợn sạch nhằm giúp người dân an tâm tiêu thụ sản phẩm từ thịt lợn của tỉnh…Về lâu dài, ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa​-Vũng Tàu cũng sẽ làm việc với ngân hàng triển khai thực hiện chính sách khoanh nợ, giãn nợ, vay lãi suất ưu đãi cho người chăn nuôi.Cùng với đó sẽ quy hoạch lại chăn nuôi lợn, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định 258/QĐ​-UBND, không chú trọng phát triển chăn nuôi lợn trang trại nữa, đặc biệt là trang trại chăn nuôi lợn nái.Cùng với đó, tỉnh cương quyết xử lý, chấm dứt tình trạng tự ý xây dựng trang trại chăn nuôi lợn khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền, chấm dứt tình trạng các huyện, thành phố cấp phép tạm thời để xây dựng trang trại chăn nuôi.Ngoài ra, nhân rộng các mô hình chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm tiếp cận thị trường Thành phố Hồ Chí Minh một cách bền vững; triển khai Đề án xây dựng các chuỗi liên kết nâng cao giá trị, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong chăn nuôi theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt​.Để có cơ sở sát thực chỉ đạo các biện pháp tháo gỡ khó khăn đối với ngành chăn nuôi lợn hiện nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển ​Nông thôn đã yêu cầu Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương tổng hợp tình hình thực hiện và kết quả triển khai các giải pháp "giải cứu" ngành chăn nuôi trên địa bàn.Cụ thể, thông qua hệ thống thú y cơ sở thống kê nhanh số lượng đầu lợn nái và lợn thịt trong sản xuất (đây là số liệu đang gây nhiều tranh cãi hiện nay); giá lợn hơi trung bình của các nhóm lợn xuất bán trên địa bàn.Đồng thời, thống kê nhanh năng lực (công suất) giết mổ tập trung và hệ thống kho lạnh có thể cấp đông thịt lợn trên địa bàn; tên và quy mô (ước số đầu lợn) các chuỗi chăn nuôi lợn trên địa bàn...Theo Cục Chăn nuôi, nhằm triển khai có hiệu quả các giải pháp mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo giúp người chăn nuôi lợn vượt qua khó khăn để ổn định và phát triển sản xuất, những ngày qua hầu hết các Bộ ngành, đoàn thể liên quan ở Trung ương và địa phương đều đã có các biện pháp triển khai cụ thể.Nhờ đó, đầu vào của chăn nuôi lợn đã giảm đáng kể, thức ăn chăn nuôi lợn giảm bình quân 200 đồng/kg; lãi suất tín dụng giảm và tiếp tục được cho vay mới.Đặc biệt, thị trường thịt lợn có những chuyển biến tích cực, giá lợn hơi tăng trung bình từ 5.000​-7.000 đồng/kg, giá thịt lợn giảm từ 10-30%...Tuy vậy, tình hình chăn nuôi lợn vẫn còn rất nhiều khó khăn, bất cập, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn./.