Ảnh minh họa. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay do ảnh hưởng của đới gió Đông Nam phát triển từ mặt đất lên tới 5000m nên từ 13 giờ ngày 18/7 ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, khu vực Việt Bắc, Đông Bắc có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Tuyên Quang 93mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 116mm…Dự báo, do ảnh hưởng của gió Đông Nam phát triển, sau đó có khả năng hình thành xoáy thấp trên khu vực Bắc Bộ nên từ đêm 18/7 đến ngày 21/7 ở Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, vùng núi trung du phía Bắc, mưa vừa, mưa to kéo dài.Lượng mưa lớn ở vùng núi, trung du và một số nơi ở Bắc Bộ dự báo phổ biến như sau: Từ 19 giờ ngày 18/7 đến 7 giờ ngày 19/7: Các tỉnh Điện Biên, Lai Châu 15-30mm; các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang 30-50mm, có nơi trên 60mm; các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn 20-30mm.Từ 7 giờ ngày 19/7 đến 7giờ ngày 20/7: Các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ mưa 20-30mm; các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh mưa 30-60mm, riêng Quảng Ninh có nơi lớn hơn 70mm.Từ 7giờ ngày 20/7 đến 7 giờ ngày 21/7: Các tỉnh Bắc Bộ mưa phổ biến 30-50mm, riêng Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Hòa Bình, mưa 40-70mm, có nơi lớn hơn 80mm.Từ 7 giờ ngày 21/7 đến 7 giờ ngày 22/7: Các tỉnh Bắc Bộ mưa phổ biến 20-30mm, riêng Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái mưa 30-60mm, có nơi lớn hơn 60mm.Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68-96%. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C.Hiện ở trung lưu sông Mê Kông đã có mưa vừa và mưa to; tổng lượng mưa đo được phổ biến từ 80-150mm. Do mưa lớn, mực nước ở trung hạ lưu sông Mê Kông đang lên. Mực nước tại một số trạm chính như sau: Trên sôngTiền tại trạm Tân Châu: 1,99m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 1,81m.Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đang xuống chậm; tại Phú Thọ đang biến đổi chậm. Lúc 16 giờ ngày 18/7, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái: 31,85m (dưới báo động 3: 0,15m); tại Phú Thọ: 17,46m (dưới báo động 1: 0,04m). Trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống mức 31,0m (mức báo động 2), tại Phú Thọ sẽ xuống mức: 17,0m (dưới mức báo động 1: 0,5m).Trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống mức 30,40m (trên mức báo động 1: 0,40m), tại Phú Thọ: 16,70m (dưới báo động 1: 0,8m).Cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông thuộc tỉnh Yên Bái, Phú Thọ (đặc biệt trên địa phận thành phố Yên Bái, các huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ)./.