Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của đới gió Đông Nam phát triển từ mặt đất lên tới 5.000m nên từ 1 giờ sáng nay (19/7), khu vực Bắc Bộ đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Mù Căng Chải (Lào Cai) 40mm, Nam Định 130mm…Dự báo do ảnh hưởng của gió Đông Nam phát triển, sau đó có khả năng hình thành xoáy thấp trên khu vực Bắc Bộ, nên từ ngày hôm nay đến ngày 22/7 Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, vùng núi trung du phía Bắc có mưa vừa, mưa to kéo dài. Lượng mưa lớn ở vùng núi, trung du và một số nơi ở Bắc Bộ dự báo phổ biến như sau:Từ 7 giờ ngày 19/7 đến 7 giờ ngày 20/7: Các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ mưa 20-30mm; các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh mưa 30-60mm, riêng Quảng Ninh có nơi lớn hơn 70mm.Từ 7 giờ ngày 20/7 đến 7giờ ngày 21/7: Các tỉnh Bắc Bộ mưa phổ biến 30-50mm, riêng Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Hòa Bình, mưa 40-70mm, có nơi lớn hơn 80mm.Từ 7giờ ngày 21/7 đến 7giờ ngày 22/7: Các tỉnh Bắc Bộ mưa phổ biến 20-30mm, riêng Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái mưa 30-60mm, có nơi lớn hơn 60mm.Dự báo trong 5 ngày tới, do lũ thượng nguồn về kết hợp kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên nhanh. Những ngày cuối tháng 07/2017 (24-27/07), mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng lên mức 2,7-3,0m; trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 2,4-2,6m, sau đó biến đổi chậm.Thủ đô Hà Nội, từ hôm nay (19/7) đến 22/7 mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Do có mưa, nên nền nhiệt suốt tuần tới ở miền Bắc duy trì ở mức thấp, ban ngày phổ biến 27-30 độ C.Để khắc phục thiệt hại do bão số 2 gây ra và đối phó với những đợt mưa lũ sắp tới, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai-Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các địa phương bị ảnh hưởng cần hỗ trợ động viên kịp thời những gia đình có người gặp nạn, sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường không để dịch bệnh xảy ra.Tiếp tục sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy cơ về sạt lở đất, lũ ống lũ quét, nhất là những khu vực hồ đập đang xuống cấp đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động vận hành liên hồ chứa đảm bảo an toàn tính mạng người dân và các hồ đập, hệ thống đê điều./.