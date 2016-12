Ông Hoàng Quyết Tiến - người bị truy tố oan sai. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)



Ngày 28/12, tại Ủy ban Nhân dân phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Kạn tổ chức xin lỗi công khai ông Hoàng Quyết Tiến - người bị truy tố oan sai trước đó.Theo hồ sơ tố tụng, ngày 24/12/2013, Cơ quan Cảnh sát Điều tra thị xã Bắc Kạn triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi số đề do Trương Công Tiến (trú tại phường Đức Xuân) cầm đầu.Mở rộng điều tra, đầu tháng 12/2013, Hoàng Quyết Tiến và Trương Công Tiến cùng nhau về Nam Định giỗ bố của Hoàng Quyết Tiến. Hoàng Quyết Tiến giới thiệu Trịnh Xuân Trường (trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) với Trương Công Tiến.Trịnh Xuân Trường và Trương Công Tiến đã thống nhất với nhau khi về tới Bắc Kạn, nếu Trương Công Tiến bán số đề, Trường sẽ mua số đề của Tiến qua tin nhắn điện thoại và máy fax. Trương Công Tiến đồng ý. Hoàng Quyết Tiến đã cung cấp số điện thoại của Trường cho Trương Công Tiến.Ngày 24/12/2013, Trường đánh bạc với Trương Công Tiến qua máy fax và điện thoại di động với số tiền hơn 70 triệu đồng.Tại cơ quan điều tra, Trịnh Xuân Trường và Trương Công Tiến khẳng định nếu không có sự giới thiệu của Hoàng Quyết Tiến, hai người không thể mua bán số đề trái pháp luật với nhau.Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ nêu trên, hành vi của Hoàng Quyết Tiến đã cấu thành tội đánh bạc, với vai trò là người giúp sức. Cơ quan Cảnh sát điều tra thị xã Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố bị can đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam.Tháng 12/2014, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Kạn đã truy tố 21 bị can, trong đó có ông Hoàng Quyết Tiến để xứ lý về tội đánh bạc. Tuy nhiên, do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, Viện Kiểm sát thành phố Bắc Kạn đã quyết định tiến hành điều tra bổ sung.Sau khi có kết quả điều tra bổ sung, căn cứ vào những tài liệu chứng cứ thu nhập được, nhận thấy hành vi cho số điện thoại của Hoàng Quyết Tiến không cấu thành tội đánh bạc với vai trò là người giúp sức. Vì khi cho số điện thoại, Hoàng Quyết Tiến không được hưởng lợi ích vật chất cũng như không biết về quy mô, hình thức đánh bạc của Trương Công Tiến và Trịnh Xuân Trường. Vì vậy, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Kạn đã ra lệnh đình chỉ điều tra đối với Hoàng Quyết Tiến.Ngày 26/9/2016, ông Hoàng Quyết Tiến có đơn lên Viện Kiểm sát thành phố Bắc Kạn yêu cầu có cải chính xin lỗi công khai, khôi phục danh dự cho ông Tiến.Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Kạn đã đưa ra lời xin lỗi, cải chính công khai đối với ông Hoàng Quyết Tiến.Do bị truy tố oan, cuộc sống của gia đình ông Tiến bị ảnh hưởng nghiêm trọng cả về vật chất lẫn tinh thần./.